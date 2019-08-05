Молебен против непогоды

Необычный способ борьбы с непогодой в Коми предложили в ижемском селе Сизябск. Утром 7 августа в местном храме Благовещения Пресвятой Богородицы пройдет молебен о прекращении дождя и установлении благоприятной погоды.

«Раньше, когда случалась у народа какая-нибудь «трагедия» – падеж скота, засуха или повальная болезнь, то люди в первую очередь бежали в храм, чтобы попросить помощи у Бога, – написал в группе сельского поселения в «ВКонтакте» инициатор акции иерей Василий. – Неважно, человек верующий или неверующий, но он должен понимать, что все «рычаги» управления погодой и то, чем мы пользуемся в этом мире, находится в Его власти. И те неприятности, которые случаются сегодня и в природе, есть следствие нашей с вами жизни. Мы должны понимать, что если свою жизнь, внутреннее состояние оставим в прежнем виде, то природные катаклизмы будут в дальнейшем более и более усиливаться. Большинство из нас желают разрешения этой «проблемы», поэтому не поленись – приди в храм. Уверяю вас, от присутствия и молитвы каждого из нас очень многое зависит».

Отдельно священник обращается к тем руководителям организаций, которые заинтересованы в улучшении погоды.

Скорее всего, молебен подействует на погоду. По прогнозам синоптиков, с 10 августа в Ижемском районе дожди прекратятся.

Артур АРТЕЕВ

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