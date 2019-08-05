Прокуроры обозначили поле деятельности

За шесть месяцев этого года в Коми зарегистрировано более восьми тысяч преступлений, что на одиннадцать процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечен еще более существенный рост количества особо тяжких (на 13,7 процента) и тяжких (на 66,7 процента) преступлений. Об этом шла речь на заседании коллегии прокуратуры Коми, где были подведены итоги деятельности надзорного ведомства за полгода. Прокурор региона Сергей Бажутов рассказал также о возбуждении резонансного уголовного дела в отношении членов межрегионального преступного сообщества, созданного для хищения денег Пенсионного фонда России.

Размер взятки вырос

Рост количества зарегистрированных криминальных деяний произошел за счет увеличения числа хищений чужого имущества и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Продолжается существенный рост преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, удельный вес таких преступлений в структуре преступности составляет более двадцати процентов.

Сергей Бажутов отметил, что в минувшем полугодии в два раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности. Наиболее распространены преступные деяния, связанные с дачей и получением взяток, таковых выявлено полсотни. Число таких преступлений в крупном и особо крупном размере увеличилось с 18 до 26, а средний размер взятки вырос на 27 процентов – до 334,5 тысячи рублей.

Прокурор напомнил о том, что в Коми завершены действия по уголовному делу о взяточничестве шести топ-менеджеров «МРСК Северо-Запада», которая осуществляет деятельность по управлению сетевым комплексом на территории семи субъектов Северо-Западного федерального округа. По данным следствия, обвиняемые получили от восьми предпринимателей в качестве «откатов» по 44 контрактам более 73 миллионов рублей. В ходе прокурорской проверки также выявлены два факта легализации этого преступного дохода.

Всего по материалам прокуратуры возбуждено двенадцать уголовных дел, и эта работа продолжается. Но, как подчеркнул Сергей Бажутов, противодействие коррупции – это не только возбуждение уголовных дел. Прокуроры активно продолжают практику привлечения к административной ответственности юридических лиц за передачу незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах. За последние полтора года по постановлениям прокуроров к ответственности по статье 19.28 КоАП РФ привлечено 27 юридических лиц, им назначены штрафы на 78 миллионов рублей, из которых в бюджет уже поступило почти 46 миллионов.

Для обеспечения выплаты штрафов за шесть месяцев по ходатайствам прокуроров судами арестовано восемь объектов недвижимости стоимостью более пятнадцати миллионов рублей. По числу привлеченных к ответственности по статье 19.28 КоАП РФ республика находится на первом месте в Северо-Западном федеральном округе, а в целом по России этот результат выше только в Москве.

Волокита продолжается

По мнению прокурора региона, по-прежнему актуальна для Коми проблема несоблюдения сроков расследования уголовных дел. Например, по линии следствия МВД в Ухте, Печоре, Инте, Сосногорске, Эжвинском районе Сыктывкара, Сыктывдинском, Койгородском и Ижемском районах доля уголовных дел, расследованных с нарушенным сроком, составила от 40 до 63 процентов.

В целом к концу полугодия в производстве следователей и дознавателей полиции находилось в остатке 2456 уголовных дел, из которых по 1150 виновные лица установлены, оставшиеся 1306 числятся нераскрытыми. При этом установленные сроки расследования продлены по 641 уголовному делу, из них по 109 делам срок следствия превышает шесть месяцев.

Прокурор рассказал о ситуации, с которой столкнулся в Печоре. Там из 112 уголовных дел, направленных в суд следователями городского отдела полиции, расследование 62 окончено с нарушенным сроком, в том числе свыше полугода расследовалось 21 уголовное дело. Неоконченными со сроком свыше шести месяцев на тот период числилось 16 уголовных дел по 31 раскрытому преступлению.

– Сразу после моего отъезда и назначения служебной проверки буквально за неделю следователями окончены шесть уголовных дел по девятнадцати преступлениям, что свидетельствует о волоките по делам, не представляющим сложности в расследовании, – отметил прокурор.

Сергей Бажутов подчеркнул, что проблема волокиты при расследовании уголовных дел актуальна и для многих других городов и районов республики, в том числе для Воркуты.

Похищали нефть и пенсии

Прокурор поблагодарил руководителей правоохранительных органов и коллег из других ведомств за конструктивную работу, благодаря которой проводится успешная совместная деятельность по выявлению и расследованию уголовных дел о преступлениях межрегионального характера.

Так, окончено расследованием и направлено в суд уголовное дело в отношении одиннадцати жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Коми. Они обвиняются в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества, изготовлением несанкционированных врезок в нефтепровод, кражей 22 тысяч тонн товарной нефти, принадлежащей крупной нефтедобывающей компании, на сумму более 295 миллионов рублей, и легализацией похищенного имущества.

По версии следствия, сообщники с августа 2015 по ноябрь 2016 года создали преступное сообщество с целью систематического хищения товарной нефти с помощью криминальных врезок в нефтепроводе крупной компании.

Выбрав в Усинске участки, где нефтепровод пролегал вблизи автодорог, злоумышленники сделали пять врезок с отводами, которые замаскировали ранее снятым дерном. Похищенную нефть сообщники отвозили на специализированном транспорте и хранили на производственной базе. В дальнейшем при помощи подложных документов нефть отправляли покупателям. После того как сотрудники полиции пресекли преступную деятельность сообщества, восемь его участников находились в федеральном и международном розыске. Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Усинский городской суд.

Также прокурор рассказал о незаконном переводе пенсионных накоплений граждан в негосударственные пенсионные фонды. От действий злоумышленников пострадали сотни тысяч будущих пенсионеров по всей стране. Сергей Бажутов сообщил, что деятельность одного межрегионального преступного сообщества, созданного для хищения денежных средств Пенсионного фонда России, пресечена.

По данным прокурора Коми, путем предоставления поддельных заявлений и договоров, якобы заключенных с гражданами, в негосударственные пенсионные фонды переведено более одиннадцати миллиардов рублей бюджетных средств. За совершение указанных преступлений задержаны и привлечены к уголовной ответственности четырнадцать организаторов и участников преступного сообщества в Сыктывкаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде, Курске, Воронеже.

– Основными критериями оценки работы прокуроров являются фактическое восстановление нарушенных прав граждан и реальное устранение допущенных нарушений. Особенно это касается таких чувствительных для каждого жителя республики сфер, как охрана трудовых и социальных прав, стоимость получаемых коммунальных услуг, комфорт и безопасность проживания. Здесь для прокуроров остается обширное поле деятельности, – подчеркнул Сергей Бажутов, завершая свое выступление.

Принципиальная оценка

В этом году заседание коллегии прокуратуры Коми проходило в новом формате. После вступительного слова прокурора региона с докладом выступил его первый заместитель Михаил Нестеров. Он сообщил, что за полгода прокурорами выявлено свыше шестнадцати тысяч нарушений закона, в том числе девять тысяч – связанных с нарушением прав граждан. Каждое восьмое нарушение, выявленное работниками прокуратуры, касалось трудовых прав граждан.

Размер долгов по заработной плате в регионе к началу второго полугодия составил 110 миллионов рублей на 33 предприятиях. По результатам прокурорских проверок 116 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, в интересах работников в суды направлено 648 заявлений о взыскании заработной платы на сумму более 47 миллионов рублей, по материалам прокурорских проверок возбуждены семь уголовных дел. Средствами прокурорского надзора удалось погасить долги по заработной плате на сумму почти 160 миллионов рублей.

Особое внимание прокуроры уделяли укреплению законности в сфере здравоохранения, где по-прежнему выявляется значительное количество нарушений (291 факт). В интересах граждан в суд направлено 46 исков, внесено 51 представление, к дисциплинарной ответственности привлечены 67 должностных лиц. Прокурорского реагирования потребовали нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения (в том числе детей и детей-инвалидов) при организации оказания населению первичной медико-санитарной, специализированной и скорой помощи. Установлены нарушения в деятельности врачебных комиссий медицинских организаций.

На территории Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Вуктыла, Печоры, Койгородского, Прилузского, Троицко-Печорского, Княжпогостского, Усть-Куломского и Удорского районов зарегистрирован рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. Проведенная прокурорами проверка выявила серьезные просчеты в деятельности практически всех субъектов профилактики, в том числе территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов образования и социальной защиты. Михаил Нестеров подчеркнул, что прокурорам городов и районов, где отмечен рост подростковой преступности, необходимо в рамках координационной деятельности разобраться с причинами произошедшего, дать принципиальную оценку работе сотрудников субъектов профилактики и правоохранительных органов.

Первая часть коллегии завершилась вручением благодарственных писем представителям средств массовой информации. За активное сотрудничество с органами прокуратуры Республики Коми в освещении их деятельности, формирование положительного общественного мнения о прокуратуре, повышение ее авторитета и степени доверия населения, существенную помощь в укреплении законности и правопорядка благодарственные письма от прокурора получили ряд журналистов, в том числе и редактор отдела криминальной хроники газеты «Республика» Людмила Власова.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото из архива «Республики»