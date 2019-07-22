День бокса в честь воинской славы

21 июля в Сыктывкаре во второй раз отпраздновали Международный день бокса. На Стефановской площади был установлен настоящий боксерский ринг, где проходили мастер-классы. Мероприятие в этом году посвятили памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, в 11.00 участники акции собрались у мемориального комплекса «Вечная слава», чтобы почтить память погибших и возложить цветы.

– Немало слов было сказано о подвиге наших предков, которые отдали все ради победы и спасения нашей Родины. Но никогда этих слов не будет слишком много. Потому что наш долг – хранить память о героях, с решительностью и непреклонной волей бросившихся в бой с беспощадным врагом. В годы войны на фронт ушли более 170 тысяч жителей Коми, из которых треть не вернулась домой. Среди них было множество спортсменов, чья сила и упорство помогли сломить фашистских захватчиков. Мы помним о них и никогда не забудем, – с такими словами перед возложением цветов выступила заместитель министра спорта Коми Марина Рудавина.

Затем боксеры и просто участники акции колонной двинулись на площадь, где помимо чествования ветеранов, на сцене выступали танцевальные коллективы, а также проходили интерактивные конкурсы. На профессиональном ринге мастер-классы давали лучшие боксеры республики.

Под аплодисменты горожан благодарственные письма министерства физической культуры и спорта получили ветераны бокса и заслуженные тренеры России, чьи воспитанники прославили Коми на мировой арене. Это Леонид Мартынюк, Михаил Мартынов, Федор Лайер, Владимир Балай и Яков Пубжубас. Заслуженный тренер России Михаил Мартынов, воспитавший бронзового призера Олимпиады-2016 Владимира Никитина, напомнил гостям праздника, что в Коми 2019-й – Год наставничества. И поэтому как символ преемственности поколений передал боксерские перчатки юному спортсмену Никите Раевскому. Под конец программы президент федерации бокса Коми Михаил Бауров вручил благодарственные письма людям, вносящим большой вклад в развитие этого олимпийского вида спорта. Также он объявил минуту молчания в память о спортсменах, которых уже нет с нами.

После завершения праздника на площади представители федерации бокса поехали в Межадор, где также провели мастер-классы воспитанникам школы-интерната имени Католикова и подарили инвентарь на следующий учебный год.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено министерством спорта Коми