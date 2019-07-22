Энергобезопасность на особом контроле

Сергей Гапликов принял участие в совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах СЗФО. Совещание провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Санкт-Петербурге 19 июля. В числе участников – полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, на совещании отдельное внимание уделено энергетической безопасности, рискам возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Подчеркнуто, что ключевыми факторами обеспечения энергобезопасности является надежность и гарантированность поставок в округ энергоносителей, способность создать необходимые резервные запасы энергоресурсов, а также стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения.

Отмечена важность принятия дополнительных мер и обеспечения надежной работы электрогенерирующих, электросетевых и теплоснабжающих объектов, а также трубопроводного транспорта.

Обсуждены также профилактические меры, направленные на снижение преступности в энергетической сфере, и вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью объектов ТЭК.

На совещании также рассмотрены предложения по повышению эффективности молодежной политики, реализации региональных программ, принятых в соответствии с Основами государственной молодежной политики России на период до 2025 года.

В частности, даны рекомендации по созданию условий для успешной социализации молодежи, развития ее потенциала, в том числе в интересах инновационного развития страны.

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы актуальной названа работа с молодежью по противодействию фальсификации истории и продвижению объективной информации о современной России и ее роли в мире.

Рассмотрены меры, направленные на профилактику подростковой преступности.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru