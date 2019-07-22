Бегом по Заполярью

В Воркуте 21 июля состоялось уникальное всероссийское спортивное событие – «Арктический марафон», в котором участвовало более шестисот атлетов-любителей, а также профессиональных спортсменов. Беговое состязание такого масштаба за полярным кругом прошло впервые.

Приветствие главы Коми Сергея Гапликова на открытии «Арктического марафона» зачитал министр спорта региона Николай Бережной:

«Местом для его проведения Воркута была выбрана не случайно. Это город крепких физически и сильных духом людей, способных преодолевать любые трудности. Заполярье славится хорошими спортивными традициями, соревнования здесь всегда проходят на высоком организационном уровне. «Арктический марафон» – это прекрасная возможность для воркутинцев и гостей города проверить себя в одной из древнейших спортивных дисциплин. Бег за Северным полярным кругом, особенно на длинные дистанции, требует специальной подготовки и выносливости».

Спортсмены преодолевали на выбор одну из четырех дистанций: 3, 10, 21 или 42 километра. Были и детские старты, ребятам нужно было пробежать 600 метров. Каждый маршрут начинался на центральной площади города. Особенно повезло тем, кто бежал 42 километра, так как у них была возможность насладиться природными красотами Воркуты, в том числе ландшафтами бескрайней тундры и величием Уральских гор. Неожиданно жаркая погода добавила бегунам сложностей.

– Все отлично, но немного жарко. Я впервые в Заполярье, поэтому берегся, но даже при этом последние километры дались тяжело, – рассказал корреспонденту телеканала «Матч ТВ» Алексей Никоноров из Екатеринбурга, ставший абсолютным чемпионом на дистанции 42 километра.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы администрации Воркуты