Пловец Николай Зуев завоевал четыре медали

7 июля в Казани завершилось первенство Европы по плаванию. В соревнованиях участвовали юноши 15-18 лет и девушки 14-17 лет. В составе сборной России был спортсмен из Коми Николай Зуев. В плавании на спине наш земляк завоевал две серебряные и две золотые медали.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, сыктывкарец Николай Зуев занял второе место на дистанции 100 метров на спине с результатом 54.40 секунды. Доли секунды нашему спортсмену уступил бронзовый призер из Чехии Ян Чешка (результат – 54.47 секунды). Первенствовал итальянец Томас Чеккон с результатом 54.13 секунды. Еще одно серебро спортсмен из Коми взял на дистанции 50 метров на спине, преодолев дистанцию за 25.29 секунды. Золотая медаль была близка, но первое место осталось за итальянцем Томасом Чекконом (25.24 секунды). Замкнул тройку призеров Павел Самусенко из Мурманской области (25.59 секунды).

В последние стартовые дни сыктывкарец завоевал две золотые медали: в комбинированной и в комбинированной смешанной эстафетах 4×100 метров.

На первенстве Европы формируются национальные сборные, которые будут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Показав хорошие результаты, Николай Зуев стал одним из кандидатов в олимпийскую сборную страны.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта Комиc