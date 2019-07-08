Чир-спортсмены из Коми «выстрелили» в Питере

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство Европы по чир спорту. Россию представляли более пятисот спортсменов, среди них были и ведущие коллективы из Коми, которые завоевали золото и серебро.

Европейские соревнования по набирающему популярность виду спорта проходили на территории России впервые. В них участвовало более трех с половиной тысяч человек из 24 стран. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, среди юниоров от нашей республике участвовали команды из Сыктывкара и Ухты – «Step Up» и «United BIT». В результате двух дней соревнований оба коллектива попали в финал первенства в дисциплине «чир хип-хоп группа». Победу одержал коллектив из Ухты, которые занимаются на базе УГТУ, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юность» из Сыктывкара стали серебряными призерами.

Для «United BIT» это не первый успех на европейских соревнованиях по чир спорту. В конце прошлого года коллектив выступал на чемпионате Европы в Афинах. Николай Костюк и Никита Виноградов завоевали золото среди юниоров в дисциплине «hip-hop двойки».

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено министерством спорта Коми