Праздник «Луд» в юбилей ижемского района

Межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» прошел на минувших выходных в Ижемском районе. В этом году праздник отметил свое 14-летие, а Ижемский район – 90-летний со дня образования. К юбилею район получил подарок от главы республики – 20 миллионов рублей.

Праздник открыли дети. При поддержке наставников – ветеранского хора «Сьöлöм сьылöм» – они показали основные моменты народного гуляния: проходку, ворота. Девочки участвовали в конкурсе «Мича ижемка», мальчики перетягивали канат, перепрыгивали через стилизованные нарты, читали стихи на коми языке, играли в традиционные национальные игры.

На сцене перед Центральным домом культуры прошел фестиваль гармонистов, в котором свое мастерство представили три десятка местных музыкантов. На левом берегу реки Ижмы состоялись традиционные конные соревнования. Прошло восемь забегов верхом и на двухколесных экипажах – качалках. Всего в гонках участвовали 23 жителя района. Самый юный наездник – 14-летний Родион Семяшкин из Сизябска, самый опытный – его односельчанин 70-летний Валерий Чупров. Чемпионское звание завоевал Андрей Хозяинов из Кельчиюра. Вместе с сыном Геннадием они заняли шесть призовых мест. У Хозяиновых десять лошадей, в гонках участвовали три.

Накануне праздника в Ижме состоялось очередное заседание совета Межрегионального общественного движения «Изьватас». Другим важным событием стало открытие районной доски почета. На ней 24 портрета жителей района: фермеры, воспитатели, учителя, врачи.

Вечером 7 июля стартовало самое яркое и зрелищное действо – шествие «Ворота». В нем участвовало не менее полутысячи человек. Вечерняя программа развернулась за рекой, где на лугу каждое поселение района обустроило свое подворье. Здесь кружились хороводы «Лудын ветлам», прошел конкурс «Хоровод невест» и соревнования по национальным видам спорта.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru