Как уберечь деньги от мошенников

О том, как защитить имущество и финансы от краж в летний период, шла речь в ходе прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми. Обычно одной из основных угроз для имущества законопослушных граждан в летние месяцы становились квартирные кражи. Когда хозяева уезжали в отпуск, воры обчищали оставленные без присмотра жилища. Но, по мнению сотрудников УМВД по Сыктывкару, на данный момент самым распространенным видом имущественных преступлений не только летом, а в любое время года, являются мошенничества.

В лидерах по распространенности – аферы в сфере купли-продажи. Торговля плавно перетекает в интернет, многие товары виртуальные продавцы предлагают по очень привлекательным ценам, каких в обычных магазинах не встретишь. Погнавшись за дешевизной, покупатели в ряде случаев лишаются денег и остаются без товара. Обычно продавцы сообщают, что работают только по стопроцентной предоплате и отправят товар лишь после получения денег. После того, как покупатель отправляет требуемую сумму, продавец перестает выходить на связь.

Рискуют и те люди, которые пытаются продать что-либо на сайтах бесплатных объявлений. Злоумышленники представляются покупателями, просят, чтобы продавец сообщил данные банковской карты для перевода денег и произвел некие манипуляции в банкомате или сообщил код, который пришел на его телефон в sms-сообщении. После этого со счета продавца пропадают деньги.

Один из самых простых и распространенных, но от того не менее действенных способов мошенничества: просьба помочь деньгами. Мошенники взламывают чью-либо страницу в соцсетях и от имени этого человека просят у его друзей взаймы небольшие суммы. Вроде бы, вычислить мошенников несложно: достаточно позвонить другу, уточнить, нужна ли ему финансовая помощь. Но многие забывают это сделать и автоматически перечисляют деньги.

По словам оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Сыктывкару Степана Латышева, сообщения о подобных мошенничествах поступают в полицию практически каждый день. Например, на днях о потере тысячи рублей сообщил студент вуза. Он объяснил, что часто одалживал друзьям небольшие суммы, поэтому его не удивила просьба знакомого в соцсети дать деньги в долг. Получив виртуальную просьбу о помощи, студент обычно перезванивал знакомым, но в этот раз был на практике, не мог отвлечься, поэтому просто скинул тысячу. Позже выяснил, что знакомый денег не просил, просто мошенники взломали его страницу и действовали от его имени.

Одна из жительниц Сыктывкара, дозвонившаяся на прямую линию, рассказала о подозрительной операции, которую ей предлагали совершить в интернете. В социальной сети женщина получила приглашение вступить в беседу, там шло обсуждение крупного выигрыша, который получила общая знакомая. В это время на экране появился баннер с логотипом известного банка. Перейдя по ссылке, сыктывкарка получила предложение поучаствовать в лотерее и получить гарантированный выигрыш. Но участие платное, организаторы просили перечислить небольшую сумму денег. Жительница столицы Коми поинтересовалась, можно ли рассматривать такое предложение как попытку мошенничества.

Степан Латышев отметил, что ответить на такой вопрос можно только после проверки. Чтобы она началась, сыктывкарка должна написать заявление в полицию. Но полицейский рекомендовал с большой осторожностью относиться к любым предложениям о перечислении денег.

К этой рекомендации можно добавить еще одно предостережение: не предоставлять доступ к своему компьютеру посторонним людям. Пресс-служба МВД по РК сообщила о новом способе мошенничества, от которого пострадала жительница Воркуты. В полицию заполярного города обратилась 62-летняя гражданка, которая сообщила, что лишилась 186 тысяч рублей. Воркутинке позвонил неизвестный и, представившись брокером виртуальной биржи, предложил заработать на ставках. Пенсионерка приняла предложение. Незнакомец предложил потерпевшей установить программу удаленного доступа «Any Desk». Выполнив просьбу «брокера», воркутинка тем самым предоставила ему доступ к своему компьютеру. Воспользовавшись этим, злоумышленник перевел деньги женщины на свой счет.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»