Вся бумага – в дело

Несколько месяцев назад в Сыктывкаре, в зданиях, где располагаются различные офисы, начали появляться специальные контейнеры для сбора ненужной бумаги. Установлена такая емкость и в Доме печати, где базируется газета «Республика». Журналист издания поговорила с сотрудником компании, организующей сбор и вывоз макулатуры.

До сих пор многие жители Коми считают, что контейнеры для раздельного сбора бумаги и пластика – это «для отвода глаз», мол, власти делают вид, что заботятся об экологии, а потом все собранное летит в общую помойку. А сотрудники компаний, которые занимаются сбором вторсырья, слыша такое, искренне недоумевают: будет ли человек в здравом рассудке выбрасывать на помойку то, на чем можно заработать?

– И для экологии будет куда лучше, если бумагу запрессуют и отправят на переработку, чем сожгут или отправят гнить на свалку. Одна тонна переработанного сырья спасает жизнь пятидесяти деревьям! И с металлоломом та же самая ситуация, зачем ему просто так ржаветь? Нужно ответственно относиться к природе, – говорит начальник площадки компании «Комивторцветмет» Евгений Данилов. – Идея заняться сбором отходов у нас появилась несколько лет назад, сначала хотели открыть новое предприятие, но тут узнали, что продается предприятие с лицензией, существующее еще с 2002 года, и решили его выкупить. Но работать начать по-новому.

В первую очередь сыктывкарцы решили привлечь к сдаче макулатуры тех горожан и предпринимателей, которые раньше вторсырье выбрасывали в мусор только по той причине, что сдавать его было хлопотно. Некоторые пункты приема берут только рассортированные отходы, когда газеты, журналы, офисная бумага и картон сложены отдельно, к тому же требуют убрать скрепки, пружинки с блокнотов и так далее.

– Была даже такая ситуация – звонит человек и говорит, что сдаст макулатуру, но при условии, что ее сортировать не надо. А то был случай, как рассказал наш нынешний клиент: привез полную «Газель» бумаги в одну из таких организаций, а его заставили тут же сортировать, сказали, что иначе не возьмут. Полдня провозился. А мы приняли его без всяких проблем и рассчитали на месте. Почему мы не заставляем людей заниматься такой хлопотной работой как сортировка? Потому что у нас есть сортировочный цех, в котором работают обученные сотрудники, перебирающие макулатуру, они убирают скрепки, ниточки и другое, – пояснил Евгений Данилов.

Также взялись покупать макулатуру у пенсионеров по звонкам: машина объезжает город и забирает из квартир накопившиеся газеты и прочее. Договориться с хозяевами офисных зданий и установить контейнеры для сбора бумаги – тоже шаг для того, чтобы собрать макулатуру, которая обычно идет в урны, а потом в мусорные баки и на помойку. Между тем, бумага, даже в скомканном виде, занимает много места, баки на мусорной площадке быстро заполняются. А так, организация может сократить количество отходов, отправляемых на полигон, значит, и платить по факту за его объемы нужно меньше. Да еще и заработать.

В цехе у сборщиков вторсырья установлен пресс на 40 тонн и промышленный шредер для уничтожения архивов, который спокойно перемалывает бумагу целыми пачками. Потом измельченная бумага перемешивается и прессуется, так что при всем желании разобрать, что там было, уже нельзя. Тот, кто сдал бумаги на уничтожение, при желании может понаблюдать за процессом, чтобы убедиться, что все сделано как надо. Потом прессованная бумага грузится в фуры и отправляется на переработку в Вологду или Смоленск.

Главная задача – не пропустить ни единого листочка, который мог бы пойти в дело.

– Когда я только начал работать, собрал дома всю макулатуру. Вот бывают люди, которые живут по принципу: «Всё в дом!», а я, наоборот, из дома – на работу, – смеется Евгений Данилов. – И всех друзей и родственников тоже сразу обзвонил: «Соберите все ненужные бумаги, я заберу!». А потом была курьезная ситуация, у сына в школе была акция по сбору макулатуры, сказали принести ненужную бумагу. А что нести-то? Хоть с работы домой макулатуру вези! Но, кое-что все же дома собрали.

В дальнейших планах у сборщиков вторсырья установить по офисам еще несколько контейнеров для бумаги. А в будущем, возможно, заняться сбором полиэтиленовых пакетов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено Евгением Даниловым