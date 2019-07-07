Главное в борьбе с паразитами – профилактика

По данным Всемирной организации здравоохранения, заражение гельминтами относится к самым распространенным среди инфекционных заболеваний. Среди всех глистных инвазий в Коми наибольший удельный вес принадлежит энтеробиозу, на втором месте – аскаридоз и на третьем – описторхоз. Такая информация прозвучала в ходе прямой линии «Разгар лета: как защититься от паразитарных заболеваний?», прошедшей 2 июля в Общественной приемной Главы РК.

Актуальность вынесенной на обсуждение темы подтверждает информация, которую предоставил заведующий кишечным отделением Республиканской инфекционной больницы Дмитрий Киршин. В Республике Коми уровень заражений паразитарными заболеваниями в сравнении с 2016 и 2017 годами постепенно увеличивается. Так, в 2016 году выявлено 6 484 случая гельминтоза. В 2017 году – 6452 случая. В 2018 году – 6504 случая. За период с начала текущего года эта цифра уже составила 2410 случаев.

– Учитывая, что в связи с миграцией численность населения в республике уменьшается, причины такого роста непонятны. Это тема отдельных исследований, – признался Дмитрий Киршин.

По официальным данным, примерно четыре с небольшим тысячи человек ежегодно бывают поражены энтеробиозом (в простонародье – острицами). Это 470-480 случаев на сто тысяч населения. Чаще болеют дети, потому что у ребенка гигиенические навыки достаточно низкие. Бороться с этим заболеванием бесполезно, если взрослые в семье тоже заражены. Поэтому лечиться надо всей семьей.

– А то, бывает, люди лечатся от болей в животе, головной боли, плохого сна, кожных высыпаний, утомляемости, а причина этого – поражение глистами, чаще – энтеробиозом, – добавила главный врач Сыктывкарского специализированного Дома ребенка Светлана Захарова. – Точно так же действует лямблиоз. Но, если энтеробиоз устанавливается и лечится легче, то лямблии стали достаточно устойчивы к стандартным методам лечения. Чем больше лечишь, тем больше резистентность лямблий. Приходится заменять препараты, а лечение длительное и дорогостоящее.

Кроме того, наш регион – эндемичный по описторхозу. А это довольно сложное в лечении заболевание. Заразиться описторхозом можно только употребляя сырую рыбу, например, в виде строганины, или плохо прожаренное или проваренное мясо. При описторхозе обязательна госпитализация, медицинские препараты для его лечения применяют только под врачебным контролем.

Как предупредили эксперты прямой линии, ни в коем случае не надо употреблять сырое мясо или рыбу, потому что зараженность нашей северной рыбы очень велика. Причем замораживание рыбы или мяса от описторхоза не защищает. Только длительная термическая обработка.

Среди протозойных инфекций в Коми на первом месте лямблиоз. В 2017 году было зарегистрировано 1485 случаев, в минувшем году – 1480 случаев. Увеличились случаи заражения педикулезом. В 2017 году по республике был зарегистрирован 791 случай, а в 2018 – уже 819. Число случаев заражения чесоткой в 2018 году в сравнении с 2017-м немного снизилось: со 129 до 105. Но за прошедшие месяцы текущего года зарегистрировано уже 60 случаев чесотки, в то время как за аналогичный период прошлого года было всего 40.

Тема прямой линии вызвала живой интерес у жителей республики – звонки следовали один за другим.

– В прошлом году ездили с детьми в отпуск на юг. Вроде, все овощи-фрукты мыли, но все равно отпуск закончился инфекционной больницей. Сейчас опять собираемся на отдых. Какие профилактические меры нужно применять, чтобы быть уверенным, что отпуск пройдет нормально? – интересовалась сыктывкарка по имени Анна.

– Есть микроорганизмы, которые могут проникнуть в организм, независимо от вашего поведения, – ответил ей Дмитрий Киршин. – Поэтому, когда едете за пределы республики, надо быть к этому готовым и соблюдать все гигиенические мероприятия. Проконсультируйтесь со своим врачом, что нужно взять с собой в аптечку. Обязательно в аптечке должны быть жаропонижающие, сорбенты, антигистамины, пробиотики, растворы для оральной дегидратации, если вдруг произойдет обезвоживание. А вот антибиотики сами ни в коем случае не назначайте себе.

– Есть ли какие-то признаки, по которым можно определить, что это не просто пищевое отравление, а именно инфекция или какая-то кишечная палочка? – задала еще один вопрос Анна.

– Пищевые токсикоинфекции, связанные с употреблением некачественной пищи, проходят обычно в течение суток-двух. Но если присоединяется температура, выраженная диарея, то тут уже надо исключить вирусные или бактериальные кишечные инфекции. Определить это может только доктор. В любом случае надо обратиться к врачу, – ответил Дмитрий Киршин.

Светлана Захарова напомнила, что, кроме всего прочего, не надо забывать о самых простых правилах гигиены: мыть руки после туалета и перед едой. Сейчас на рынке много гелей и спреев для обработки рук, они вполне эффективно решают проблему отсутствия воды для мытья. Можно использовать также антибактериальные салфетки. Нужно помнить и о том, что дети могут заразиться кишечной инфекцией, играя на пляже с песком или купаясь в бассейне или море. Фрукты и овощи следует мыть только проточной водой. Воду пить только бутилированную. Нежелательно добавлять в воду лед, как это часто делают в отельных барах, так как для льда нередко замораживают обычную водопроводную воду, а в южных регионах она бывает не самого лучшего качества. Не стоит покупать и уличную еду.

Еще одна обратившаяся за консультацией женщина интересовалась, насколько правильно в целях профилактики заниматься очищением организма от гельминтов, когда на то нет видимых причин. Как ответил ей Дмитрий Киршин, в зависимости от климата и региона такие препараты рекомендуют один-два раза в год.

– Я рекомендую детям и взрослым, как минимум один раз в год проводить такую очистку. После летнего сезона это обязательно, – заметил врач-инфекционист.

– Но моему ребенку 2,5 года. Эти препараты не нарушат его микрофлору, не нанесу ли я вред ребенку? – уточнила женщина. На что Дмитрий Киршин ответил, что эти препараты на микрофлору отрицательно не влияют. Это не антибиотики.

– В прошлом году были на юге, ребенок заразился там ротавирусом, – рассказала сыктывкарка Наталья. – Скоро опять собираемся в отпуск, как уберечь ребенка от инфекций?

– Специалисты утверждают, что до пяти лет хотя бы один раз ребенок переносит ротавирусную инфекцию, – ответил Дмитрий Киршин. – Ротавирусом можно заражаться неоднократно, но считается, что с каждым разом заболевание протекает все легче. То есть, теоретически ребенок может заболеть еще раз. Перед поездкой позаботьтесь о средствах личной гигиены, соблюдайте правила питания и питьевой режим. Не купайтесь в запрещенных для купания водоемах. Главное в борьбе с паразитами и инфекциями – это профилактика. По приезду надо сдать анализы и провериться.

Среди поступивших на прямую линию звонков был и вопрос о профилактике и лечении кишечных расстройств и глистной инвазии такими пряностями, как куркума и перец. Действительно ли жители южных регионов употребляют острую пищу, потому что она способствует профилактике инфекционных болезней и даже изгоняет глистов?

Эксперты прямой линии сошлись во мнении, что, несмотря на то, что куркума и перец действительно обладают антимикробными свойствами, излечиться с их помощью нельзя, по большей части это плацебо. Кроме того, у северянина, не привыкшего к острой пище, употребление острых приправ может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Галина ГАЕВА

Фото gannett-cdn.com