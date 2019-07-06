Краж и мошенничества стало больше

Количество преступлений в столице Коми возросло на 22 процента. На статистику повлияло прежде всего ужесточение законодательства в области незаконного оборота наркотиков. А еще стало больше краж и мошенничества. Раскрываемость преступлений составляет 60 процентов. Такая информация прозвучала в ходе прямой линии в Общественной приемной главы РК по Сыктывкару на тему «Криминогенная ситуация: что беспокоит жителей города?».

Прямая линия началась с вопроса о бомжах. Летом на улицах города их становится ощутимо больше. Позвонившая сыктывкарка привела характерный пример – на скамейках остановочных комплексов в самом центре города спокойно спят дурно пахнущие пьяные личности, а ждущим автобуса старушкам некуда присесть.

– Неужели полиция ничего не может с бомжами сделать? – недоумевала горожанка.

– Если бомж находится в невменяемом состоянии, в состоянии алкогольного опьянения, и при этом совершает какие-то противоправные деяния, это зона нашей ответственности. Если же такой гражданин не нарушает закон, то привлечь его невозможно. Конечно, профилактику мы проводим. Вы можете набрать 02, позвонить в дежурную часть, и дежурный направит по указанному адресу ближайший наряд полиции. Но максимум, что сделает наряд, – попросит этого неопрятно одетого человека встать и уйти с этого места, – прокомментировал положение дел начальник Управления МВД России по городу Сыктывкару Александр Спиридонов, добавив, что лица без определенного места жительства – явление социальное, и заниматься этой проблемой должно общество, а не правоохранительные органы.

На вопрос корреспондента «Республики», почему же сейчас практически не встречаются бомжи в Москве, главный полицейский Сыктывкара ответил, что, значит, столичные власти выделяют достаточно средств, организуют ночлежки и центры помощи для лиц без определенного места жительства.

Опасение у некоторых горожан вызывают и лица с азиатской внешностью. Группы таких иностранцев можно часто встретить на улице Коммунистической. Законно ли их пребывание в республике, и отражается ли это на криминогенной ситуации, спросила одна из позвонивших горожанок.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Сыктывкару Ирина Брагина сообщила, что все иностранцы находятся в Сыктывкаре абсолютно законно.

– Это студенты Сыктывкарского университета. В СГУ по международным программам обучается 163 иностранных гражданина – из Египта, Кыргызстана, Индии, Непала, Ирана, Украины, Алжира, Палестины и других стран. Все документы у них в порядке, – заверила Ирина Брагина.

Еще одну сыктывкарку беспокоит ситуация в сфере борьбы с наркоторговлей. Ее просто ошеломила информация о том, что наркоман совершил серию разбойных нападений в центре Сыктывкара, в том числе, на магазин на улице Старовского. Этот же наркоман мог и на прохожих наброситься, то есть пострадать мог каждый. Как будет продвигаться расследование серии разбойных нападений, совершенных этим наркоманом, и будут ли сотрудники полиции заодно выяснять, у кого он покупал наркотики, спросила обратившаяся на прямую линию горожанка.

Александр Спиридонов сообщил, что данный гражданин в 2013 году был привлечен к административной ответственности по статье 6.9. Поэтому в пресс-релизе МВД по РК и прозвучала информация, что ранее он был замечен в употреблении наркотиков. Сейчас после происшедшего гражданина направили на освидетельствование, и при получении результатов химико-технического исследования, станет понятно, был он под воздействием наркотиков или нет.

– У него были признаки опьянения, поэтому говорить о том, что он наркоман, я бы пока не стал. Да, он совершил три разбоя подряд, его задержали сотрудники ППС, похищенное и нож, которым он угрожал, были изъяты. Ранее к уголовной ответственности за хранение наркотиков он не привлекался, на учете у врача-нарколога не стоит. Сейчас гражданин находится в СИЗО. Когда придут результаты, и если экспертиза докажет, что он принимал наркотики, будем выяснять, где и каким образом он их приобрел, – пояснил Александр Спиридонов.

Заодно начальник УМВД России по Сыктывкару привел статистику по количеству преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В этом году за шесть месяцев зарегистрировано 339 преступлений, в прошлом году за аналогичный период – 145. Рост больше, чем в два раза. По словам главного полицейского столицы, это связано с изменениями в судебной практике, точнее, с ее ужесточением. Поэтому в прошлом году по итогам полугодия на учет дополнительно поставлено 601 нераскрытое тяжкое преступление под названием сбыт.

Больше наркоманов привлечено к административной ответственности – 371 человек (за аналогичный период прошлого года – 245).

В этом году выявлено 20 преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы, в прошлом году за этот же период было 19. К уголовной ответственности привлечено 70 лиц, в прошлом году – 52 человека. К сожалению, среди участников ОПГ есть несовершеннолетние. Сейчас в производстве находятся 143 уголовных дела, 97 из которых раскрыты.

Начиная с прошлого года у полицейских, занимающихся расследованием таких дел, появилась дополнительная нагрузка – всех, кто привлекается к административной ответственности за употребление либо хранение наркотиков, они должны направить на диагностику. Уклонистов привлекают к административной ответственности по статье 6.9 прим. 1. В прошлом году за отказ пройти диагностику было привлечено 23 человека, сейчас уже 54 человека.

Эта же сыктывкарка задала еще один вопрос – о рекламе наркотиков на стенах домов. Александр Спиридонов сообщил, что полицией выявлены три человека, которые наносили такие надписи. Они привлечены судом к административной ответственности по статье 6.13 (реклама наркотических средств).

– Патрули специально были в гражданской одежде, чтобы не спугнуть тех, кто наносит надписи. При проверке групп молодежи, смотрели, есть ли у них баллончики с краской. Если есть, и на ближайших домах обнаружены надписи, работаем с этой молодежью. Три человека, которые были задержаны, – все взрослые, несовершеннолетних среди них нет. Кроме этого мы тесно работаем с администрацией города по удалению этих надписей – привлекаем волонтеров. Администрация закупила 50 баллончиков, и молодежь ходила – закрашивала надписи. Правда, был негатив со стороны жителей, что, мол, дома портят. Но наша задача – закрасить рекламу. А сейчас работаем с управляющими компаниями, чтобы они закрашивали той краской, которой нужно, – отметил главный полицейский города.

– А какова обстановка с кражами и мошенничеством,– поинтересовалась корреспондент «Республики».

Прежде чем ответить на этот вопрос, Александр Спиридонов обрисовал общую картину:

– У нас общий рост преступности составляет 22 процента. В первую очередь, это, конечно, наркотики. Практика возбуждения дел: в прошлом году было 37, сейчас 307. Кроме этого растет количество мошенничеств, и я бы хотел к прессе обратиться – надо эту информацию постоянно распространять, людей предупреждать, как не поддаться на уловки преступников.

По словам начальника УМВД РФ по РК, число мошенничеств выросло опять-таки в связи с изменением законодательства. Сейчас если человек украл банковскую карту и пошел ею расплачиваться в магазине, то это мошенничество. Если же он подходит к банкомату и снимает наличные, то это уже квалифицируется как кража. Данный состав преступлений из мошенничества пошел в разряд краж. Поэтому если в прошлом году было порядка 11 такого рода краж, то сейчас уже 123.

– Самое распространенное сегодня преступление – когда позвонивший вам представляются работником банка, и с вашей картой происходят какие-то махинации. «Банковский сотрудник» просит «в целях безопасности» сообщить ему реквизиты карты и код доступа, и потом ваши деньги списываются. Это тоже теперь кража, а раньше было мошенничество, – рассказал Александр Спиридонов.

Очень много поступает от граждан заявлений о кражах телефонов. Правда, не всегда имеет место быть именно кража. Человек настаивает, что у него похитили телефон, полицейские начинают проводить оперативно-розыскные мероприятия, а потом выясняется, что гражданин телефон потерял, и его нашел сосед, который проходил после него в этом месте.

– Есть судебная практика, когда за такие факты привлекают к уголовной ответственности. Если ты в телефон вставляешь свою симку и начинаешь им пользоваться, то привлекаешься к ответственности. По Гражданскому кодексу ты должен найденное гражданское имущество сдать. По кражам сотовых телефонов у нас 60 процентов раскрываемости, – пояснил начальник УМВД РФ по РК.

Общий процент раскрываемости краж также составляет 60 процентов, по республике 52.

Зашел разговор и про квартирные кражи, хотя в последнее время для Сыктывкара они перестали быть актуальными.

– У нас, как правило, бытовые кражи: дверь не закрыл – унесли ноутбук. Профессиональных краж, которые были в прежние времена, нет. Два года назад приезжали «гастролеры», брали золото, мы их задержали на третьем преступлении. После этого был еще второй такой случай.

Ряд звонков касался безопасности дорожного движения. Горожане в основном жаловались на лихачей-мотоциклистов, которые с жутким тарахтением носятся по улицам города, и на велосипедистов, которые на больших скоростях шпарят по тротуарам, представляя угрозу для пешеходов.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Сыктывкару Алексей Туров посетовал на то, что гоняться за мотоциклистами автоинспекторам сложно, но заверил, что в этим «контингентом» ведется работа, в случае нарушения правил дорожного движения лихачей привлекают к административной ответственности. Ведется профилактическая работа и с велосипедистами. Специально на пешеходных переходах нанесли разметку, предупреждающую, что на переходе велосипедисты должны спешиться. Среди подростков ведется разъяснительная работа, в том числе в детских лагерях отдыха.

Галина ВЛАДИС

Фото rotana.net