Валерий Козлов сдал полномочия мэра Сыктывкара

5 июля столичные депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращений полномочий главы администрации Сыктывкара Валерия Козлова и назначение его первого заместителя Натальи Хозяиновой исполняющей обязанности мэра.

Напомним, заявление о сложении полномочий мэра Валерий Козлов написал 3 июля после встречи с главой Коми Сергеем Гапликовым, который предложил ему стать представителем республики в Северо-Западном регионе вместо безвременно ушедшего из жизни Константина Сапрыкина, возглавлявшего представительство последние два года. Валерий Козлов предложение принял и обратился в Совет города с заявлением об отставке.

В связи с этим было назначено внеочередное заседание Совета. В повестке дня значилось всего два вопроса – о досрочном прекращении полномочий главы города и назначении временно исполняющего обязанности.

Перед началом голосования депутатам предоставили возможность высказать свои предложения и пожелания. Стоит отметить, что все выступавшие, независимо от партийной принадлежности, как отличительную черту Валерия Козлова отметили его готовность к конструктивному диалогу, его деловые и человеческие качества.

– Перед заседанием большинство депутатов заходили ко мне в кабинет, и я выскажу общее мнение: мы все рады за вас, но чувства противоречивые, – призналась председатель Совета Анна Дю. – Просто хотелось бы работать с вами в команде дальше, мы научились работать вместе. Поэтому мы сожалеем о том, что нам приходится принимать такое решение. Но, думаю, наше взаимодействие на этом не прекратится.

В ответном слове Валерий Козлов поблагодарил своих коллег за совместную работу. Он отметил также, что 16 лет назад именно в этом зале впервые получил мандат депутата и с тех пор верой и правдой служил городу, а теперь продолжит представлять интересы республики на новом уровне.

– Я принял предложение главы республики, это новый вызов для меня. Буду и дальше работать на благо республики и города, – пообещал Валерий Козлов.

Назначение на должность врио мэра Натальи Хозяиновой Валерий Козлов одобрил и отметив, что не сомневается в ней, так как она член команды, хорошо знает город и его проблемы.

В течение трех месяцев Совет объявит конкурс на замещение должности руководителя городской администрации.

Галина ГАЕВА

Фото автора