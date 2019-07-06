Сергей Гапликов: «Кто хочет делать страну лучше, тот это делает»

Всю текущую неделю на площадке Финно-угорского этнопарка в селе Ыб Сыктывдинского района проходит республиканский молодежный образовательный форум. Глава Коми посетил интерактивные площадки и образовательные зоны форума, пообщался с участниками и ответил на их вопросы.

В молодежном образовательном форуме участвуют 150 молодых людей от 18 до 35 лет из разных районов республики. В первой половине дня работают семь тематических направлений: «Кадры государственной молодежной политики», «Работающая молодежь», «Молодые политики», «Волонтеры Победы», «Студенческие клубы», «Спорт и здоровый образ жизни», «Предпринимательство».

Во второй половине дня молодые люди принимают участие в панельных дискуссиях, деловых играх, мастер-классах по социальному проектированию и личной эффективности, а также в федеральном проекте «Диалог на равных», встречаются с известными государственными и общественными деятелями республики.

– Несмотря на то, что многие из вас сейчас на каникулах, кто-то уже сдал сессию, вы все равно учитесь, проходите образовательные программы, самосовершенствуетесь. Это здорово. Те, кто именно таким образом настраивается на жизнь, добьется многого. Я рад, что здесь, находятся целеустремленные люди, которые хотят быть полезными своей стране. Это видно по вашим лицам, по вашему настроению. Благодарю вас за активную жизненную позицию и желаю дальнейших успехов, – приветствовал участников слета Сергей Гапликов.

Глава Коми принял участие во встрече «Молодежь Коми – драйвер развития региона». Общение проходило в необычном формате, когда глава и участники форума высказывали мнения и после дискуссии голосовали через интерактивный сервис, соглашаясь или опровергая то или иное высказывание.

Как это происходило, описал молодежный портал «Твоя Параллель». В тестовом режиме участникам предложили написать свои районы и города, а затем слова, с которыми ассоциируется форум. После выполнения заданий на экране появлялось облако тегов, и когда форумчане рассказывали свои ассоциации, одним из первых слов вышли «показуха» и «хаос», но по итогу более популярными ответами стали «дождь», «еда», «друзья», «опыт», «развитие» и «молодежь».

Глава отметил, что таблица Менделеева тоже появилась из хаоса, а также попросил автора «показухи» высказать свое мнение и подискутировать. Автор так и не объявился, и модератор встречи, директор Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов обозначил следующую тему общения – влияние наставников.

– Вся моя жизнь связана с наставниками. В школе у меня был сильный классный руководитель, строгий педагог старой закалки, образ которой до сих пор стоит передо мной. Она была глубоким литератором и преподавала русский язык, но могла резко заявить «не лезьте ко мне в рот с грязными империалистическими ногами», – поделился воспоминанием глава региона.

Среди проголосовавших 91 человек подтвердили, что на них повлияли наставники, это абсолютное большинство против 17 отрицательных ответов. Еще 11 человек не определились с ответом.

За утверждение «Не служил – не мужик» проголосовали 34 человека, 66 голосов не согласились с высказыванием, а 18 выбрали нейтральную сторону.

Глава региона, выступая по этому вопросу, отметил роль армии и то, что у каждого есть выбор. При этом не стоит поддаваться каким-то стереотипам.

– Мужчина – это поступок и ответственность. Я пошел в армию целенаправленно, у меня дед погиб на войне, отец отслужил, и у меня было внутреннее желание пойти в армию. Главное – это то, что мужчина должен осознать свою ответственность в душе, ведь можно принести пользы обществу и вне армии, — констатировал Сергей Гапликов.

Также глава и молодежь поговорили о гордости за страну. Руководитель региона отметил, что победы объединяют народ, и поводов для гордости для страны у граждан предостаточно. По итогам голосования по высказыванию «Я горжусь своей страной» положительно ответили 84 человека, 14 голосов высказались отрицательно, и 21– не определились с ответом.

– Кто хочет делать страну лучше, тот это делает, таких людей много. Чтобы гордиться страной, надо смотреть на нее в лице себя, если ты успешен, развиваешься, то и гордость будет, – высказал свою точку зрения Сергей Гапликов.

За утверждение «В жизни нужно попробовать все» проголосовали 55 человек, отрицательно ответили 39. При этом в ходе дискуссии участники беседы пытались обозначить критерии «всего», сократив «все» до необходимых действий в достижениях цели.

– Если говорить, что попробовать нужно все, можно дойти до преступления. Я считаю, что пробовать все нужно, когда достигаешь цели. Ведь когда приходишь к духовнику, он рассказывает простые вещи, и ты понимаешь, а что еще надо? Мне нужен письменный стол, стул, санузел, кровать… Спартанцы были аскетами, вот кто становится легендой. Если требуются действия для достижения важной цели – бери и пробуй, – заключил Сергей Гапликов.

В продолжение темы достижения цели молодежь и глава подискутировали о героях в обычной жизни. Подавляющее большинство голосовавших согласилось с тем, что супергерои есть. Они среди тех, кто ценой собственной жизни защищает отход своих товарищей с боя, понимая, что вот-вот погибнут, кто спасает людей с пожара, кто, не задумываясь, бросается в воду, чтобы спасти утопающего.

По итогам встречи Сергей Гапликов поблагодарил собеседников, которые высказывались и дискутировали по обозначенным темам , а также пожелал всем развиваться и достигать новых побед.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru