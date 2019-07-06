Подарки защитникам леса

4 июля на Стефановской площади столицы Коми в рамках старта Национального лесного форума состоялось торжественное вручение лесопожарной и лесохозяйственной техники работникам лесопожарного центра и лесничеств региона. Ключи от машин защитникам леса передал первый заместитель председателя правительства Коми – руководитель администрации главы республики Михаил Порядин.

Всего в Коми поступило 22 единицы новой специализированной техники отечественного производства, предназначенной для патрулирования и защиты леса от пожаров. Это лесопожарный катер «ПАТРУЛЬ», колесные вездеходы ТРЭКОЛ, автоцистерны «ГАЗ», автомобили УАЗ и другие. В последний раз такое крупное обновление парка было шесть лет назад. Новое поступление стало возможно благодаря реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология». Михаил Порядин отметил, что это только начало масштабной работы по обеспечению новой техникой и оборудованием республиканских ведомств, охраняющих и защищающих лес.

Доукомплектование техникой позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и снизить ущерб от лесных пожаров. А лесохозяйственная техника поможет лесничествам республики эффективнее решать вопросы устойчивого управления лесами. Девять УАЗов направятся в Локчимское, Прилузское, Сторожевское, Сыктывдинское, Сысольское, Усть-Куломское, Усть-Немское, Чернамское лесничества.

Общая стоимость новой техники и оборудования – почти 60 миллионов рублей. До конца года в республику поступит еще несколько единиц техники. Работа по обновлению автопарка продолжится и в последующие годы.

Инициатор Национального лесного форума, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев лично осмотрел технику.

– Это практическое воплощение нашей работы в рамках Национального лесного форума. Сегодня мы подводим итог более чем двухлетней работы. Ранее ни копейки не выделялось на лесопожарную технику в государственном бюджете, – отметил Николай Николаев. – Мы добивались. Собранный нами в регионах материал стал, в том числе, материалом для формирования национального проекта «Экология». И наконец-то в этом году выделяются очень большие средства для покупки новой техники. Мы обязаны и дальше работать таким образом.

В этот же день в столице Коми прошел конкурс профессионального мастерства среди работников лесного хозяйства «Лесник-2019». Участники – четыре десятка человек из четырех регионов России – прошли 14 этапов.

Большая часть соревнующихся, конечно, была из Коми, на старт вышли 32 жителя нашего региона – сотрудники лесничеств и компаний «Монди СЛПК» и «Лузалес». Гости приехали из Архангельской и Вологодской областей, Калининграда. К сожалению, на этот раз среди участников конкурса не было ни одной девушки-лесника, хотя в предыдущие годы заявлялись, пусть и по одной.

Лесную делянку для прохождения конкурса сымитировали на запасном поле Республиканского стадиона – установили столбы-«деревья», даже груды веток навалили – условные кучи хвороста, объем которых надо определить. Количество конкурсных этапов обычно одинаковое год от года, но вот задания иногда меняются. Например, новинка этого года для региональных соревнований – работа с полнотомером, с помощью этого прибора лесники определяют запас древостоя находится на гектаре леса на том или ином участке.

Конечно, всегда в списке этапов есть самые зрелищные конкурсы – разжигание костра, точечное тушение условного возгорания – участнику надо продемонстрировать умение работать с помпой, набрать воды в ранец и сбить струей из шланга ведро. Также лесники проходили полосу препятствий, работали с мотокусторезом, GPS-навигатором, собирали и разбирали бензопилу, оторцовывали бревно.

Один из судей на соревнованиях, Юрий Фурсов, перед стартом на вопрос, какой из этапов является самым сложным, уверенно ответил:

– Мой, конечно – определение румбов с помощью буссоли. В лесу, перед тем, как вырубить лес, отводят делянку – определяют границы участка. А определяют их с помощью геодезического инструмента – буссоли, это, фактически, тот же компас, только более точный. Лесники пользуются этим инструментом в своей работе, но на соревнованиях часто волнуются, ошибаются, даже путают север с югом. Сегодня солнце светит, надеюсь, оно поможет сориентироваться.

Когда формируется перечень этапов, организаторы соревнований иногда используют опыт соседних регионов, смотрят, какие конкурсы проводят там, иногда придумывают свои задания.

– Но в любом случае, все, что мы здесь предлагаем сделать, – повседневные обязанности лесника, все это он должен уметь делать, – пояснил Юрий Фурсов.

Конкурс лесников в Коми прошел уже в восьмой раз, но на сей раз он состоялся в рамках Национального лесного форума, одной из площадок которого в этом году стал Сыктывкар.

На церемонии открытия участников от имени главы Коми Сергея Гапликова и правительства региона приветствовал первый заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин.

– Рад видеть здесь профессионалов своего дела, которые отдают всю жизнь и всю душу самому большому богатству нашей республики – нашим лесам. Еще Петр Великий называл вас лесной стражей, и это не простые слова, потому что вы охраняете лес от браконьеров и лесных пожаров, – сказал Михаил Порядин.

– От предыдущего года соревнования отличаются количеством участников – их в полтора раза по сравнению с прошлым годом – и наличием конкуренции со стороны других регионов. Если раньше мы проводили эти старты в основном только для своих специалистов, для лесничеств лесопожарного центра и предприятий, которые работают на территории Коми, то в этом году у нас приличная география. Мы были бы рады, если бы эти соревнования ежегодно становились межрегиональными, – отметил, общаясь с журналистами, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Сергей Шевелев.

Замминистра пояснил, что такого рода конкурсы в разных регионах отличаются. Например, в Архангельской области делается упор на командные соревнования, когда лесничества участвуют командами. В нашей республике – личное первенство.

– Наверное, в дальнейшем нужно сделать симбиоз – и личные старты, и командные. Было бы здорово, если бы руководитель лесничества тоже в команде участвовал в соревнованиях, как в Архангельске, – высказал мнение Сергей Шевелев.

– А если вас отправить, то справитесь? – поинтересовались журналисты.

– Конечно, я не такой уже узкий специалист. Пилой и топором владею, так как я охотник и лесник.

Победу по итогам конкурса профессионального мастерства среди работников лесного хозяйства «Лесник-2019» одержал сотрудник АО «Монди СЛПК» Егор Напалков. Вторым стал представитель Кажимского лесничества Михаил Биктяков, третье место занял гость из Калининградской области Алексей Вислобоков. Победитель получил в подарок лодочный мотор, серебряному призеру досталась лодка, а бронзовому вручили GPS-навигатор.

Председатель лесного профсоюза Коми Александр Смирнов наградил специальными призами еще двух участников конкурса, которые немного не дотянули до тройки победителей. В номинации «За волю к победе» премию в размере 5000 рублей получил представитель Сыктывдинского лесничества Михаил Черных. Аналогичная сумма в номинации «За верность профессии» вручена представителю Усть-Куломского лесничества Алексею Турьеву.

Ярослав СЕВРУК

Анна ПОТЕХИНА

Фото Ярослава СЕВРУКА