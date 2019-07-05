В Объячево капитально отремонтирована еще одна крыша

В рамках реализации краткосрочного плана по капитальному ремонту на 2019 год была отремонтирована очередная скатная крыша. Многоквартирный дом №3 по улице Октябрьской села Объячево 1981-го года постройки стал сорок третьим по счету домом, сданным в эксплуатацию после капитального ремонта в этом году.

В ходе ремонтных работ заменено кровельное покрытие, обрешетка и контробрешетка крыши, выполнено утепление чердачного помещения. На крыше установлены ограждения и снегозадержатели, отремонтированы вентшахты. Приемка прошла 25 июня. В комиссии приняли участие представители Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, Фонда капитального ремонта, администрации муниципального образования, подрядчика, а также собственники квартир дома. При осмотре объекта недостатков в проведенных работах не выявлено. Члены комиссии оценили проведенный капремонт на «хорошо».

Напомним, гарантийный срок на работы по капитальному ремонту составляет 5 лет. По состоянию на конец июня работы по капитальному ремонту ведутся на 62 многоквартирных домах республики, по 52 домам идет подготовка проектной документации, конкурсные процедуры по заключению контрактов проводятся по 18 МКД.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми