В Воркуте продолжается уплотнение поселков

Как сообщает пресс-служба администрации заполярного города, в настоящее время в рамках реализации программы уплотнения отдельных районов муниципалитета, подрядные организации полностью завершили ремонтные работы в 167 квартирах поселков Воргашор и Северного. Это жилье предназначено для расселения жителей микрорайона Цементнозаводского. Решения о предоставлении квартир принято в отношении 61 семьи. Ключи от квартир уже получили 42 семьи. Всего в списках на переселение значится 112 семей.

Напомним, в 2018 году в Воркуте стартовал второй этап реализации программы переселения жителей неперспективных поселков и малозаселенных домов в более благоустроенные районы муниципалитета. На эти цели город получил из регионального бюджета свыше 50 миллионов рублей, что позволит полностью переселить жителей удаленного микрорайона Цементнозаводской в поселок Северный и продолжить уплотнение поселка Воргашор. После реализации данного этапа программы местный бюджет и налогоплательщики смогут ежегодно экономить на содержании малозаселенных домов порядка 19 миллионов рублей в год, где имеется пустующее муниципальное жилье.

Лина ПЕРОВА

Фото gazetamv.ru