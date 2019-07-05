Ивану Куратову посвящается

7 июля в селе Куратово Сысольского района состоится праздник поэзии и творчества «Менам муза». Праздник посвящен 180-летию со дня рождения основоположника коми литературного языка, поэта Ивана Куратова.

Республиканский праздник поэзии и народного творчества «Менам муза» в этом году будет развиваться вокруг имени и творческого наследия Ивана Куратова.

– Сегодня очевидна социальная тенденция передачи от поколения к поколению песенно-танцевальных традиций, народных ремесел, поэтического слова, а со стороны молодежи – проявление интереса к историческим корням, – комментирует начальник управления культуры Сысольской администрации Наталья Дурнева. – Неслучайно несколько лет подряд в празднике участвуют делегации учащихся образовательных учреждений, детских летних оздоровительных лагерей района, приедут учащиеся летнего Университета юных филологов имени Владимира Тимина Финно-угорского центра Российской Федерации в Республике Коми.

Отметить юбилей поэта приедут и члены Союза писателей Республики Коми, и самодеятельные авторы, официальные лица республики и Сысольского района, представители Института языка, литературы и истории Коми научного центра, специалисты республиканских учреждений культуры и искусства, хоровые коллективы из разных регионов республики, участники республиканского конкурса чтецов «Звуки Северной лиры», мастера декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы муниципальных образований республики и другие многочисленные гости.

Официальное открытие праздника традиционно начнется в 11 часов с возложения цветов к памятнику Ивана Куратова. Затем гости и творческие коллективы в рядах «Пöгöддя» – старинной «куратовской» проходкой по селу – прошествуют к музею-усадьбе литературных героев Ивана Куратова. Здесь состоится театрализовано-поэтическая композиция «Сыктыв горыс кылö гора» («Голос Сысолы звучит»), в которой главными действующими лицами будут герои стихотворения Куратова «Закар ордын» («У Захара»). Запланирована презентация документального просветительского фильма «Иван Куратов: свой путь» Финно-угорского культурного центра РФ, творческие встречи с известными людьми, поэтами и писателями, экскурсии.

В рамках праздника в Доме культуры села Куратово состоится республиканский смотр-конкурс хоровых коллективов «Поет село родное». Оценивать выступления участников смотра будет профессиональное жюри под руководством президента Международного культурного фонда «Классика и современность», заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Коми Ольги Сосновской. В рамках смотра пройдет творческая лаборатория под руководством членов жюри и приглашенного эксперта, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного работника Республики Коми Натальи Гнедых.

Кульминацией праздника станет гала-концерт «На родине Ивана Куратова поет село родное» на центральной площади села. В нем примут участие хоровые коллективы с лучшими песенными номерами, отобранными на конкурсной основе, и состоится церемония награждения победителей смотра-конкурса. В завершении концерта прозвучит песня – победитель XXVI Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей» в номинации «Песня, посвященная творчеству И.А. Куратова» в исполнении сводного хора участников гала-концерта смотра.

Изюминкой праздника станет конкурс «Лучший банный веник». По народному календарю 7 июля – Иванов день – именно с этого дня начинают вязать березовые веники. Будут работать интерактивные площадки «Иван лун», «Веник в бане – господин», «Сельские забавы». Свои проекты представят Национальный музей РК, Юношеская библиотека РК, Центральная библиотека имени И.А. Куратова и Детская школа искусств села Визинги.

Для гостей развернутся ярмарка-выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Улица мастеров», фотозоны, торговые ряды, пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров и изделий народных художественных промыслов. Финальным аккордом юбилейного события станет этнодискотека.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru