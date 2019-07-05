В Ижме прошел семинар по бюджетированию

Автор: Редактор 05.07.2019

В Ижме в рамках реализации пилотного проекта «Бюджет и Мы!» прошел очередной обучающий семинар. Как сообщает пресс-служба администрации Ижемского района, в мероприятии приняли участие члены первой в Республике Коми бюджетной комиссии по контролю за реализацией народных проектов, главы поселений и общественники.

Семинары организованы Ассоциацией «Совета муниципальных образований Республики Коми», Проектным центром инициативного бюджетирования, Управлением по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Коми и администрацией Ижемского района.

В начале мероприятия с приветственным словом выступила руководитель администрации района Любовь Терентьева:

– Отрадно видеть возрастающую активность и заинтересованность земляков в народных проектах, и это во многом благодаря вам – команде администрации главы республики, готовой всегда прийти на помощь, чтобы в наших селах, деревнях жизнь стала более комфортной. Только во взаимодействии можно добиться результатов, – обратилась к спикерам обучающего занятия глава администрации муниципалитета.

– Сегодня здесь собрались самые активные в проявлении гражданской позиции жители района. И я призываю вас как можно больше участвовать в различных конкурсах и программах поддержки. Столько открывается возможностей для реализации ваших идей, для улучшения жизни, ее качества на селе, – призвал слушателей семинара руководитель проектного центра инициативного бюджетирования Дмитрий Сизев. – Сейчас идет второй конкурс президентских грантов, местные проекты могут получить до 500 тысяч, а региональные до 3 миллионов рублей. У вас есть ТОСы, ветеранское движение, другие некоммерческие организации, именно для НКО сегодня зеленый свет. Давайте напишем проекты, привлечем дополнительные средства для позитивных изменений в Ижемском районе.

Дмитрий Сизев также отметил, что в районе необходимо создать молодежную некоммерческую организацию. Он считает, что молодое поколение – генерация людей, у которых есть силы на реализацию любых проектов.

Тема прошедшего семинара – «Эффективные коммуникации». Лектором выступила Ольга Осипова, директор института непрерывного образования СГУ имени Питирима Сорокина. В начале лекции она объяснила свою задачу – научить слушателей сотрудничать, обмениваться опытом и знаниями, из существующих проектов генерировать новые или формировать новое видение старых проектов.

– Чтобы написать проекты и выиграть конкурс, нужны какие-то базовые знания, навыки, – рассказала Анастасия Канева, председатель бюджетной комиссии по Ижемскому району. – Семинары дают нам отсутствующие знания, указывают направление дальнейшей работы, учат работать в одной команде.

Напомним, бюджетная комиссия сформирована в марте этого года. В нее вошли 26 человек из всех поселений района. В задачи общественников входит отбор проектов, контроль за реализацией народных инициатив.

Лина ПЕРОВА

Фото admizhma.ru

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