Коми – ветеринарно благополучный регион

Республика Коми остается благополучной по особо опасным болезням животных. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка – главный ветеринарный государственный инспектор РК Илья Суворов, по итогам совещания с республиканскими и районными ветеринарными станциями.

– Ветеринарная служба сработала профессионально. На территории Коми исключены особо опасные болезни животных, в том числе те, которые передаются человеку. Также немалую роль сыграла поддержка правительства: за счет бюджетных средств значительно обновилась материально-техническая база. Это позволяет специалистам эффективно работать и поддерживать ветеринарное благополучие региона, – отметил Илья Суворов.

В 2018 году животные привиты и обработаны от бешенства оленей, сибирской язвы, классической чумы свиней, туберкулеза, бруцеллеза, лептоспироза, лейкоза, гиподерматоза.

Ветеринары исследовали на грипп птиц 6,7 тысячи проб, на африканскую чуму свиней – 2,8 тысячи проб крови и патологического материала. По результатам лабораторных исследований, проведенных в государственном бюджетном учреждении «Республиканская ветеринарная лаборатория», африканская чума свиней и птичий грипп не обнаружены. В этом году на грипп птиц уже исследовали 3,5 тысячи проб, на африканскую чуму – 1,4 тысячи. Болезни не обнаружены, исследования продолжатся.

Кроме того, в рамках федерального мониторинга исследования проводит Управление Россельхознадзора по Республике Коми. По согласованию с региональным Минсельхозом в 2018 году исследованы пробы на чуму мелкого рогатого скота, ящур крупного рогатого скота, контагиозную плевропневмонию, губчатообразную энцелопатию, бруцеллез, лейкоз, листериоз, птичий грипп, орнитоз. Ни одна из болезней в ходе исследований не выявлена.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»