С приходом лета в хозяйствах Коми увеличились надои

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона, впервые за несколько месяцев среднесуточный удой на одну фуражную корову в сельскохозяйственных организациях вырос на один литр.

Валовый суточный надой по сравнению с прошлым годом увеличился на 6,6 процента. В целом за пять месяцев этого года хозяйства республики произвели 16,5 тысяч тонн молока – на одну тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Сыграл свою роль сезонный фактор. Коровы вышли на пастбища, питаются свежим природным кормом, в котором есть все необходимые питательные элементы. Также сложились благоприятные погодные условия – нет изнуряющей жары, мало насекомых-вредителей. И, безусловно, на результаты повлияли условия содержания животных. Каждый год в республике появляются новые и отремонтированные фермы, внедряются современные технологии, улучшается культура производства. Все это дает положительный результат, – отметил заместитель председателя правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка РК Анатолий Князев.

В тройке лучших сельхозпредприятий по удою на фуражную корову: ООО «Межадорское» (Сысольский район) – 23,5 литра, ООО «Северная Нива» (Корткеросский район) – 23,1 литра и ООО «Пригородный» (Сыктывкар) – 20,6 литров.

В разрезе районов лучшие показатели по суточным удоям получили хозяйства Сыктывкара (увеличение на 3,9 литра), Усть-Куломского района (увеличение на 3 литра), Корткеросского района (увеличение на 2,6 литра).

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»