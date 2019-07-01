Сергей Гапликов представил Россию на международном форуме

Глава Коми принял участие в заседании Комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по актуальным вопросам, сообщает пресс-служба руководителя республики. Форум состоялся в Германии – в городе Штутгарте, столице земли Баден-Вюртемберг.

С учетом решений конференции министров иностранных дел стран-членов Совета Европы в Хельсинки 17-18 мая 2019 года, МИД Российской Федерации считает важным и принципиальным участие российских делегатов в мероприятиях КМРВСЕ.

Напомним, Сергей Гапликов назначен заместителем представителей Российской Федерации в Палате регионов Конгресса в соответствии с распоряжением президента РФ от 21 июля 2016 года №217-рп.

В состав Комитета по актуальным вопросам Сергей Гапликов включен по итогам 36-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

На заседании Комитета рассмотрен ряд вопросов, в их числе – «Роль местных и региональных органов власти в защите внутренне перемещенных лиц», «Кодекс эффективной практики участия граждан в процессе принятия решений», «Работа с молодежью» и другие.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) является одним из трех основных подразделений Совета Европы (СЕ). В настоящее время КМРВСЕ состоит из 324 членов и 324 заместителей, представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов СЕ.

По своему статусу КМРВСЕ является консультативным органом СЕ, состоящим из представителей местных и региональных органов власти государств-членов СЕ. Комитет Министров (КМСЕ) и Парламентская Ассамблея (ПАСЕ) консультируются с КМРВСЕ по вопросам, которые могут затрагивать компетенцию и основные интересы местных и региональных органов власти европейских стран.

Первоочередные направления деятельности КМРВСЕ – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах СЕ на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года, включая соблюдение прав человека на местном уровне, а также наблюдения за муниципальными и региональными выборами.

Пристальное внимание также уделяется территориальной автономии для национальных меньшинств, проблемам устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной сплоченности в городах, финансовому обеспечению местных органов власти.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru