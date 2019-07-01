29 июня около полудня в Сыктывдинском районе произошла авария: микроавтобус «Ford Transit» съехал в кювет и опрокинулся. В результате пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Сотрудники следственного управления СК России по Коми организовали по факту доследственную проверку.

По информации следственного управления, ДТП произошло на 32-ом километре автодороги Сыктывкар-Ухта. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на мокрой дороге и совершил съезд в кювет. В салоне находились восемь пассажиров. Семь человек пострадали, трое из них доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет. По данным МВД по Коми, за год водитель микроавтобуса привлекался к административной ответственности двадцать раз, шестнадцать из них – за превышение скоростного режима.

В ходе проверки сотрудники следственного управления совместно с сотрудниками ГИБДД установят причины и обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото БНК