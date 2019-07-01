Города и села хорошеют

К работам по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приступили в 36 муниципалитетах, в остальных десяти проходят конкурсные процедуры по заключению муниципальных контрактов.

Работы ведутся в 25 дворах и на 41 общественном пространстве. На восьми дворовых и трех общественных территориях работы завершены.

В Визинге близки к завершению работы по благоустройству пешеходной дорожки. В Воркуте приступили к ремонту дворовой территории по улице Димитрова, дома 15/3, 15/4, 15/5. В Усинске выполняется комплексное благоустройство дворовой территории по улице Возейская, 3. Кроме основного перечня работ по благоустройству по решению жителей дома обустраивается парковка площадью 160 квадратных метров.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Коми в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году в Коми на реализацию нацпроекта направляется 380 миллионов рублей. Из них 246 – федеральные средства. В среднем по республике работы, запланированные на текущий год в рамках проекта, выполнены на 27 процентов, сообщили в министерстве энергетики, ЖКХ и тарифов.

Лина ПЕРОВА

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