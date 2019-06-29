Молодежь из Коми участвует в форуме «Ладога»

В День молодежи первый зампред правительства Коми – руководитель администрации главы республики Михаил Порядин встретился с участниками образовательного форума СЗФО «Ладога-2019», который в этом году проходит уже в 11 раз.

Коми на форуме представляют 16 человек: студенты, добровольцы, активисты общественных организаций и советов молодых специалистов предприятий. Ребята участвуют в образовательной программе, исходя из интересов и компетенций: «Активисты», «Профессионалы», «Лидеры», «Социальная активность», «Волонтеры Победы», «Деловые люди», «Молодежные сообщества», «Новые города», «Профсоюзная молодежь», «Соотечественники», «Духовное пространство Северо-Запада».

По традиции на «Ладоге» прошел «День регионов», в рамках которого на форум прибыли руководители и представители органов власти субъектов Северо-Западного федерального округа во главе с полпредом президента России в СЗФО Александром Гуцаном.

Гости ознакомились с образовательными и досуговыми площадками, приняли участие в форсайт-сессии, выступив экспертами молодежных проектов, побеседовали с ребятами.

– Такие форумы и встречи с руководством субъектов – отличная возможность молодым людям участвовать в политической повестке, формировать ее, представлять свое видение молодежной государственной политики, – отметил Михаил Порядин. – В Республике Коми 2019 год объявлен главой региона Сергеем Гапликовым Годом наставничества. Одна из главных идей «этого проекта» – люди не должны бояться обращаться к другим за знаниями, опытом, идеями и не должны бояться передавать их. Молодежные форумы как раз нацелены на такое понимание наставничества.

Лина Перова

Фото rkomi.ru