Ремонт дорог идет по графику

Глава республики Сергей Гапликов принял участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации, которое провел президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба руководителя региона. Тема – развитие сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе заседания президент акцентировал внимание участников на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году в рамках реализации нацпроекта перед Республикой Коми стоит задача привести в нормативное состояние 65 объектов дорожной инфраструктуры. Так, на ремонт 100,6 километра региональных дорог и улично-дорожной сети Сыктывкарской агломерации будет направлено 980,6 миллиона рублей.

Из 24 контрактов на ремонт дорог республиканского значения, запланированных в этом году, заключено 18. В июле планируется заключить еще пять, в августе – последний.

В регионе завершены работы на 4,16 километра дороги Краснозатонский – Нювчим – Яснэг; 3,8 километра дороги Койгородок – Нючпас и 7,6 километра обхода города Сыктывкара.

Ремонт продолжается на участках автодорог Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский, Усть-Уса – Харьягинский, Сыктывкар – Ухта, подъезд к селу Пезмег. Начаты подготовительные работы на участке 20 – 24 километр дороги Усогорск – Благоево – Чупрово. Проведенные работы были профинансированы на сумму в 207,1 миллиона рублей.

В Сыктывкарской агломерации подрядчики уже отремонтировали улицы Петрозаводская, Гаражная, Корткеросская, Южная и Кутузова. Сейчас работы ведутся на улицах: Лесопарковая, Оплеснина, Чернова, подходит к завершению ремонт на Энгельса. До конца сезона в столице республики предстоит выполнить ремонт еще 19 улиц. На все объекты улично-дорожной сети Сыктывкара контракты заключены. Выполненный ремонт профинансирован на сумму в 71,7 миллиона рублей.

В Эжвинском районе Сыктывкара уже закончены работы на улице Островского, Космонавтов и дачной дороге. Кроме того, завершаются работы по улице Мира. Общая площадь ремонтируемых улиц и дорог в рамках нацпроекта составила 27,3 тысяч квадратных метров на сумму 38 миллионов рублей.

Всего в 2019 году на осуществление дорожной деятельности в Республике Коми планируется направить 5,8 миллиарда рублей. Это на 49,2 процента больше, чем в прошлом году (рост составил 1,9 миллиона рублей). Также значительно увеличился объем средств, привлеченных из федерального бюджета. Он составил 738,8 миллиона рублей (в 2018 году – 12 миллиона рублей).

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi и Трофима МЯНДИНА