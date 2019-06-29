В эксперименте – малоимущие семьи

О новом виде социальной помощи малоимущим рассказали журналистам в ходе пресс-конференции 26 июня в Министерстве труда и социальной защиты РК.

Как сообщил и.о. министра труда РК Валерий Коротин, 24 июня были приняты поправки в региональный закон об оказании социальной помощи в РК. Согласно принятым поправкам, перечни видов государственной социальной помощи расширены за счет пособий, предусмотренных социальным семейным контрактом. Семейный контракт – это эксперимент, разработанный в Коми, который будет проводиться впервые в России. При разработке проекта использовался многолетний опыт предоставления в Коми государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также международный опыт и научные исследования финансовых институтов.

Сегодня Коми с этим проектом вошла в число первых десяти регионов, приступивших к решению задач по снижению уровня бедности. По подсчетам специалистов, всего в республике 16 тысяч малоимущих семей. 10 тысяч из них подходят под критерии семейного социального контракта. Работа с ними будет проводиться адресно. На этапе эксперимента в проекте примут участие два района – Сосногорский и Корткеросский.

В Сосногорске, по информации и.о. директора местного центра социальной защиты населения Алены Шиловой, зарегистрировано порядка 300 семей, которые подходят под условия участия в программе. В Корткеросском районе – около 900 семей. По словам врио руководителя администрации Корткеросского района Константина Сажина, велика вероятность, что все они заключат социальный семейный контракт, а многие сделают это уже в июле. На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 94,7 миллиона рублей. Этого должно хватить на малоимущие семьи, которые могут стать участниками проекта.

Почему выбраны именно эти два района? По словам Валерия Коротина, учитывались в первую очередь транспортная доступность, близость к городам и низкий уровень занятости населения. По итогам прохождения эксперимента будет решаться вопрос введения семейного социального контракта на всей территории республики. Глава республики Сергей Гапликов уже направил заявку в федеральные органы власти по включению республики в пилотный проект с 2020 года.

Семейный социальный контракт заключается с первого месяца признания семьи малоимущей. Для участия в проекте родители в семье должны быть либо трудоустроены, либо состоять на учете в Службе занятости. При этом время пребывания на учете в Службе занятости не должно превышать девять месяцев, а в трудовой книжке не должно быть увольнения с последнего места работы за нарушение трудовой дисциплины. В составе семьи не должно быть индивидуальных предпринимателей или учредителей юридических лиц. Для участия в проекте необходимо согласие всех совершеннолетних членов семьи. Семья не должна состоять на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Служба занятости, с учетом особенностей ситуации в семье, будет предлагать либо переобучение, либо прохождение медосмотра и трудоустройство. Если, например, мама не может выйти на работу, потому что для ребенка нет места в детсаду, к решению проблемы может подключиться отдел дошкольного образования. Если семье нужна психологическая поддержка, будет предоставлен психолог. В программе работы могут быть также мероприятия по организации летнего отдыха детей, их трудовой занятости, мероприятия, связанные с предоставлением медицинских услуг и так далее. То есть, проект предусматривает индивидуальное сопровождение семьи.

На вопрос, как рассчитывались суммы пособий для семей, которые будут принимать участие в проекте, руководитель Управления по занятости РК Александр Хохлов ответил, что Национально-исследовательский институт Минфина России на основе проведенных опросов вывел среднюю цифру нехватки средств на проживание каждого члена малоимущей семьи. Эта цифра, обозначающая «глубину бедности», равна 3770 рублям. Расчеты специалистов высшей школы экономики показали примерно такую же цифру – около четырех тысяч в месяц на человека.

– Поэтому мы и определились, что ежемесячно будет выделяться на несовершеннолетнего члена семьи по пять тысяч рублей, а 1,5 тысячи – на совершеннолетнего. Для семьи с двумя детьми, соответственно, это будет сумма в 13 тысяч рублей, – привел расчеты Александр Хохлов. – Но одними пособиями бедность не победить. Пособие – это только начало программы. Результатом должно стать успешное трудоустройство, позволяющее семье выйти из бедности.

По словам Александра Хохлова, все возможные и доступные способы преодоления бедности, а их эксперты выделили более тридцати, будут поддержаны. Конечно, все новое обычно настораживает людей, и не факт, что все малоимущие сразу устремятся в органы соцзащиты, чтобы попасть в проект.

– Люди боятся: а вдруг нам денег не дадут или дадут, а потом отберут да еще и накажут. Наша задача – с помощью индивидуального сопровождения семей сделать так, чтобы они поверили в проект. У нас есть семьи, которые из-за неверия в свои силы никак не решают проблему своей малообеспеченности, таких – не менее четверти от общего числа. Эту ситуацию надо максимально изменить, чтобы люди сами захотели улучшить свою судьбу.

Поскольку проект пока основывается исключительно на расчетах ученых и пожеланиях самих граждан, в ходе реализации программы какие-то пункты будут убираться или корректироваться. Эксперимент он на то и эксперимент, чтобы жизнь вносила в него свои коррективы. Что касается возможных опасений со стороны потенциальных участников проекта, Александр Хохлов заверил, что системы строгой отчетности не будет, и семье не надо будет предъявлять чек за каждую произведенную трату. Если эксперимент будет признан успешным, можно будет растиражировать его по всем муниципалитетам.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru