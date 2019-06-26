В Печоре открывается Туристский информационный центр

Первым днем работы ТИЦ станет 30 июня, когда в деревне Бызовой Печорского района развернется гастрономический фестиваль «Черинянь гаж».

Как сообщает правительственный портал Коми, Туристский информационный центр будет аккумулировать у себя сведения, помогающие в продвижения туристских программ, маршрутов и брендов муниципального района «Печора». ТИЦ также выступит объединяющим звеном в обмене туристской информацией.

– Обратившись в ТИЦ, каждый человек сможет получить консультацию о туристских достопримечательностях района, как до них добраться самостоятельно или куда обратиться за организованной поездкой, – отметила начальник управления культуры и туризма Печорского района Ксения Потапова, – Также в ТИЦ можно будет получить рекламные материалы со справочной информацией, узнать афишу предстоящих культурных событий, информацию об экскурсиях и посещении национального парка «Югыд Ва» – обо всем, что может заинтересовать туриста.

ТИЦ начнет оказывать консультационные услуги на гастрономическом фестивале «Черинянь гаж» 30 июня в деревне Бызовой Печорского района. На фестивале все желающие смогут ознакомиться с предложениями организаторов активного туризма, Печорского историко-краеведческого музея и Этнокультурного парка «Бызовая».

Офис туристского информационного центра будет располагаться по адресу: Печора, Печорский проспект, дом 65, 1 этаж, левое крыло.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru