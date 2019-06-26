Сергей Орлов назначен и.о. представителя Коми в СЗФО

Исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации назначен Сергей Орлов. Соответствующее распоряжение глава региона Сергей Гапликов подписал 24 июня, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Пост стал вакантным в связи с безвременной кончиной Константина Сапрыкина. Ранее Сергей Орлов занимал должность первого заместителя представителя Коми в Северо-Западном регионе. Распоряжение о назначении Сергея Орлова вступило в силу со дня его подписания.

Лина ПЕРОВА