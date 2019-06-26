В Коми подготовят закон о соцвыплатах семьям с детьми

В Госсовете Коми будет создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в области соцобеспечения семей с детьми. Об этом заявила председатель республиканского парламента Надежда Дорофеева.

Как уже сообщала «Республика», на июньской сессии депутаты выступили с предложением разработать законопроект о социальной помощи семье и детям. Цель документа – существенно увеличить поддержку семей с детьми.

– Всем депутатам регионального парламента будет предложено войти в состав рабочей группы или высказать предложения по совершенствованию закона, – прокомментировала Надежда Дорофеева. – Я намерена лично встретиться с руководителями парламентских фракций, чтобы обсудить планы по разработке этого законопроекта. В состав рабочей группы также будут приглашены представители профильных министерств. Мы организуем широкое обсуждение законопроекта с общественностью, республиканской Ассоциацией многодетных семей, межрегиональным общественным движением «Коми войтыр», Советом отцов, Общественной палатой региона, республиканской общественной приемной главы Коми. К диалогу также пригласим региональное отделение Национальной родительской Ассоциации, Ассоциацию приемных семей и другие организации.

Депутат Госсовета Сергей Усачев добавил, что сегодня необходимо изменить подход к социальным выплатам семьям с детьми.

– Необходимо эти выплаты увеличить и увеличить количество семей, имеющих право на выплаты на основании критерия нуждаемости. Эта задача решается не в рамках закона Республики Коми «Об образовании», а в инициации нового законодательного акта, в котором может быть реализован принцип единой социальной выплаты, сюда войдут в том числе и компенсации оплаты за детский сад, – подчеркнул Сергей Усачев.

Решение о создании рабочей группы будет утверждено распоряжением председателя Государственного Совета, возглавит рабочую группу лично Надежда Дорофеева.

Лина ПЕРОВА

Фото свик-тв.рф