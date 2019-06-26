В республике стартовал нацпроект «Образование»

В текущем году в Коми должны произойти значимые изменения в сфере образования.

Как рассказала министр образования РК Наталья Якимова на прошедшей 25 июня коллегии министерства, в рамках национального проекта «Образование» будет произведено укрепление материально-технической базы 22 школ малых городов и сел республики. В шести школах для детей с ограниченными возможностями здоровья будут улучшены условия. Благодаря созданию мобильного технопарка «Кванториум» для сельских детей будут расширены возможности получения дополнительного образования. На базе «Кванториума» будет открыт центр IT-куб. Заработает региональный центр поддержки талантливых детей, будут созданы 20 современных мастерских и лабораторий профессиональных образовательных организаций.

Всего на реализацию нацпроекта в республике предусмотрены средства в размере 1451,5 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 558,6 миллиона. Мероприятия нацпроекта «Образование» прежде всего направлены на реализацию четырех ключевых направлений: обновление содержания образования, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.

Подробнее о перспективах реализации нацпроекта «Образование» читайте в следующем номере «Республики».

Галина ГАЕВА