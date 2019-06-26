Гранты на развитие фермерства

В региональном Минсельхозе распределили гранты среди начинающих фермеров.

Как сообщает пресс-служба министерства, комиссия рассмотрела девять проектов, шесть из которых признаны победителями. Общий размер грантовой поддержки для начинающих фермеров составил 13 миллионов рублей, из них 3,9 миллиона рублей – средства республиканского бюджета, 9,1 миллиона рублей – деньги из федеральной казны.

Покупка сельскохозяйственной техники планируется по четырем проектам – в селе Мохча (Ижемский район), Визинге (Сысольский район), деревне Кекур (Усть-Куломский район) и селе Усть-Цильма (Усть-Цилемский район).

В направлении «Строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота» победителями стали проекты «Строительство животноводческой фермы на 30 голов крупного рогатого скота в Княжпогостском районе», «Строительство животноводческой фермы на 50 голов крупного рогатого скота в Деревянске Усть-Куломского района».

На покупку скота потратят гранты фермеры в Емве Княжпогостского района, селе Визинга Сысольского района и деревне Кекур Усть-Куломского района.

– Развитие крестьянских фермерских хозяйств позволит нарастить производство животноводческой продукции в регионе, а также создать 14 новых рабочих мест. При этом фермеры могут дать качественную, конкурентоспособную продукцию для перерабатывающих предприятий, – отметила заместитель министра Ольга Бабина.

Лина ПЕРОВА

Фото сельхозпортал.рф