Прощай, школьная пора!

Двадцатое июня для учеников 11 «А» «Роснефть-класса» усинской СОШ № 3 стало особенным днем. Пришло время забыть шумные перемены, уроки и экзамены, ведь впереди – новая жизнь, полная надежд и возможностей. В торжественной обстановке руководители «РН – Северная нефть», дочернего общества «Роснефти», вручили выпускникам свидетельства об окончании профильного класса.

Программа «Школа – вуз – предприятие», в рамках которой и действуют «Роснефть-классы», реализуется дочерними предприятиями Компании с 2006 года. Сейчас в ста профильных классах, открытых в пятидесяти школах страны, обучаются порядка 2400 человек. «РН – Северная нефть» курирует сразу две школы – в Усинске и поселке Искателей Ненецкого автономного округа.

Ученики «Роснефть-класса» углубленно изучают профильные физику, химию и математику, участвуют в профориентационных тренингах и мероприятиях, организованных Компанией и сотрудниками «РН – Северная нефть», а также имеют возможность после окончания школы поступить в любой из лучших профильных вузов страны. Следующая ступень – трудоустройство в компании «Роснефть» в качестве молодого специалиста.

Приветствуя выпускников, генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга напомнил ребятам, что перед ними открываются новые возможности и очень важно сделать правильный выбор дальнейшего пути. Он также пожелал недавним школьникам успешного поступления в вузы, вручил свидетельства и сертификаты отличникам, а директору СОШ № 3 Наталье Акуловой и классному руководителю 11 «А» Ольге Жарковой благодарственные письма.

– Это уже второй выпуск «Роснефть-класса», который я отправляю во взрослую жизнь, – делится переживаниями Ольга Жаркова. – В этом классе много творческих ребят, у всех высокий уровень знаний. Среди выпускников есть те, кто сдал географию на 100 баллов и математику на 98 баллов. Это очень высокие показатели.

Оценкам выпускников не стоит удивляться. Ежегодно в «Роснефть-класс» зачисляются сильнейшие девятиклассники города, прошедшие конкурсный отбор. В дальнейшем они становятся победителями и призерами общероссийских и республиканских олимпиад, научно-практических конференций, спортивных и творческих состязаний. Лучшие ученики поощряются именными стипендиями «Роснефти» и продолжают хорошую традицию «Роснефть-классов» – быть гордостью не только школы, но и города.

Завершился праздник традиционным выпуском в небо воздушных шаров, на каждом из которых ребята написали свои желания.

Пресс-служба

ООО «РН – Северная нефть»

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