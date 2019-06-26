Улицы и дворы приводят в порядок

В муниципалитетах Коми ведется благоустройство дворов и общественных пространств в рамках нацпроекта. В этом году проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в 46 муниципальных образованиях республики. Это городские округа, городские и сельские поселения численностью населения свыше 1000 человек.

Как сообщили в Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифов Коми, к работам по благоустройству приступили в 32 муниципалитетах. В процессе обустройства находятся 20 дворов и 24 общественных пространства.

В Емве работы в рамках проекта полностью завершены. Во дворах домов 36 и 38 по улице Коммунистической отремонтировано дорожное покрытие и тротуары, установлены скамейки и урны. Обновлено покрытие тротуара по улице Мечникова от улицы Дзержинского до улицы Октябрьская и на общественной территории по улице Коммунистическая в районе домов 7, 9, 11.

В Сыктывкаре производится реконструкция спуска по улице Коммунистической от улицы Советской к парку имени Кирова. В настоящее время производится демонтаж асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны.

Рядом со Стефановской площадью завершается обустройство фонтана, устанавливаются вазоны.

В Эжвинском районе столицы идет ремонт покрытия на пешеходных зонах по проспекту Бумажников и улице Мира.

В Ухте и Усинске также приступили к ремонту дворовых территорий.

В ходе недавнего очередного селекторного совещания с руководителями городских округов и муниципальных районов первый замминистра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Виталий Поправка сделал акцент на необходимости синхронизации работ по благоустройству с ремонтом коммунальных сетей и дорожно-ремонтными работами. Это поручение было дано главой республики Сергеем Гапликовым на заседании регионального правительства 22 мая.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Коми в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация нацпроекта направлена на повышение доступности жилья, модернизации жилищного фонда и объектов коммунальной структуры. В 2019 году в Коми на реализацию проекта направляется 380 миллионов рублей. Из них 246 – федеральные средства.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми