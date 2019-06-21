Незримый бой в Демянском котле

В ближайшую субботу в России пройдет День памяти и оскорби. Память о событиях Великой Отечественной войны хранят не только ветераны и труженики тыла, но и современники – участники поисковых отрядов, которые на местах сражений буквально погружаются в прошлое. Уже несколько лет в составе отряда «Северная звезда» в Новгородскую область выезжают сотрудники следственного управления СК России по Коми.

Один из следователей-поисковиков – Иван Коробов – поиском увлекся еще в школе. Он изучал историю Великой Отечественной войны и своей семьи, знал о родственниках, которые после войны числились пропавшими без вести, и мечтал узнать что-нибудь об их судьбе. Когда учился в девятом классе, услышал, что в Коми создан поисковый отряд «Северная звезда». Познакомился с командиром отряда, буквально напросился, чтобы поисковики взяли его с собой. На тот момент ему едва исполнилось пятнадцать лет, а все участники отряда были людьми совершеннолетними, и возиться с подростком не очень хотели. Хотя опекать настойчивого юношу и не пришлось – с первых дней в экспедиции в Новгородской области проявил себя не по возрасту серьезным и ответственным поисковиком.

С 2003 года в составе поискового отряда «Северная звезда» Иван Коробов ездит в Новгородскую область. Там, в демянском котле и рамушевском коридоре погибло очень много солдат, призванных из Коми.

– Конечно, Демянск – это не Москва, не Ленинград, не Сталинград. Но там погибли сотни тысяч советских солдат, – рассказал собеседник издания. – Эта операция не так известна, как скажем, битва на Волге или оборона Ленинграда, но она тоже имела большое значение для будущей Победы.

В оборонительных планах главнокомандующего Иосифа Сталина Демянск являлся важным рубежом в прорыве и ликвидации фронта группы армий «Север». Но и Гитлер тоже придавал огромное значение удержанию демянского плацдарма, потому что видел в этом укреплении начало победного марша на Москву. В 1941 году советские войска окружили в районе Демянска шесть дивизий 16-й немецкой армии группы «Север» общей численностью до 100 тысяч человек. Окруженные немцы успешно оборонялись. Прорвать окружение они не могли, но и у советских войск не хватало сил для уничтожения врага в демянском котле. Но при этом солдаты советской армии, которые сражались в Новгородских болотах, помогали и Сталинграду, отвлекая на себя часть вражеских войск, немецкую авиацию.

Для снабжения окруженных войск продовольствием и боеприпасами гитлеровцы задействовали всю транспортную авиацию группы армий «Центр» и половину транспортной авиации Восточного фронта. Немецкие самолеты сделали около 15 тысяч вылетов, ежедневно поставляя на территорию котла 265 тонн грузов. Всего за все время существования демянского плацдарма было сделано 32 427 вылетов с грузом и 659 с пассажирами на борту. Бои в демянском котле продолжались с 1941 года до весны 1943 года.

Иван Коробов отметил, что поиск останков павших воинов буквально изменил его мировоззрение. Мальчишеский азарт от находок времен Великой Отечественной войны быстро сошел на нет, важнее стало другое – «вернуть» пропавшего без вести солдата, разыскать его семью, сообщить родным о судьбе фронтовика, захоронить воина со всеми почестями.

– В наше время часто приходится слышать, что незачем уже тревожить мертвых, надо оставить их там, где они похоронены. Так ведь дело в том, что они не похоронены, – объяснил мужчина.

В демянском котле чаще всего ситуация на поле боя складывалась в пользу немцев, они отбивали атаки советских войск. Своих погибших фашисты хоронили, обустраивая военные кладбища. Чтобы не оставлять у своих позиций трупы врагов, немцы заставляли пленных или местных жителей стаскивать тела советских солдат в воронки, там их присыпали землей.

– К счастью, в Коми во время войны не было боевых действий. В тех регионах, где шли бои, иное отношение к сохранению памяти павших. Там, на местах сражений, по-иному начинаешь ощущать, какую огромную цену заплатил наш народ за победу в Великой Отечественной войне, – поделился впечатлениями Иван Коробов. – Ведь эти миллионы погибших – это чьи-то отцы, братья, мужья, уже деды и прадеды. И многих все еще ищут родственники.

В 2006 году отряд «Северная звезда» обнаружил на месте боев останки красноармейца Печерина из Омской области. В 2010 году его внучка узнала, что останки деда найдены. А их семья сама долго пыталась найти информацию о гибели деда, который считался пропавшим без вести. Родственники красноармейца установили на месте его гибели памятную табличку, каждый год перед Днем Победы приезжают в Старую Руссу – на могилу бойца. Теперь это их новая семейная традиция.

– Слышал высказывания некоторых медийных персон о том, что мы не должны праздновать День Победы, потому что эта победа далась нашей стране «слишком дорогой ценой». Цену мы действительно заплатили высокую. Но ведь 9 мая мы и так не празднуем, а отдаем дань памяти погибшим и выражаем благодарность ветеранам. Так же, как и в день памяти и скорби, 22 июня, – отметил поисковик.

Рассказы Ивана Коробова произвели такое впечатление на его коллег, что в этом году вместе с поисковым отрядом «Северная звезда» поехал руководитель отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Валерий Захаров. С собой взял сына-подростка.

– Я не уговаривал сына ехать, он сам попросился. Сейчас столько попыток переписать историю Великой Отечественной войны, что он хотел сам увидеть, как это было, – рассказал Валерий Захаров. – Радует, что на этой вахте памяти в Новгородской области среди поисковиков было очень много молодежи. Мы наткнулись на отряд с Ямала – там подростки пятнадцати-шестнадцати лет. На торжественном построении всех поисковых отрядов на взгляд прикинул: в строю до семидесяти процентов – молодые люди.

По словам Валерия Захарова, увиденное и пережитое на полях сражений Великой Отечественной войны произвело на его сына такое впечатление, что после возвращения домой он даже учиться начал лучше, «чтобы стать достойным памяти тех, кто отдал свои жизни за будущее страны, в том числе, и за будущее каждого из нас».

В эту вахту памяти отряд из Коми «Северная звезда» обнаружил останки 32 бойцов. Всего в этом районе Новгородской области раскопками занимались 42 поисковых отряда из 14 регионов страны и Казахстана. В общей сложности поисковики обнаружили останки 786 бойцов и командиров. 7 мая в торжественной обстановке после отпевания и воинского салюта все погибшие советские солдаты захоронены на мемориальном кладбище города Старая Русса.

Людмила ВЛАСОВА

Фото СУ СК России по РК