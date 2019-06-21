Президент ответил на вопросы россиян

20 июня прошла ежегодная традиционная «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, продолжавшаяся четыре часа и восемь минут. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос из более чем полутора миллионов, поступивших от граждан России и зарубежных стран. Они касались реализации нацпроектов, сферы ЖКХ, здравоохранения, защиты интересов сельхозпроизводителей, бизнесменов. Подавляющее большинство вопросов, на которые ответил Владимир Путин, касались, прежде всего, развития экономики страны и проблем социальной сферы. «Республика» представляет обзор наиболее важных тем, прозвучавших в ходе прямой линии.

Национальные проекты

Один из первых вопросов, прозвучавших из уст ведущего, касался нацпроектов, которые должны решить многие существующие в стране проблемы. Но, судя по вопросам, которые поступают, люди не очень понимают, что такое национальные проекты, к чему они приведут.

– Для того чтобы добиться максимального результата для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда, и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу, – отметил президент.

По словам главы государства, все эти направления разделили не по степени важности, а по степени того, что должно следовать за другим, имея в виду распределение ресурсов:

– Прежде всего, нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство. К сожалению, в том числе и для этого, правительство пошло и на повышение НДС с 18 до 20 процентов. Это, чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся. Это развитие инфраструктуры. Скажем, кто будет строить железные дороги или мосты, или шоссейные, автомобильные дороги, подводить электричество. Главное – нам нужно изменить структуру нашей экономики, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфраструктуру развивать. Для того чтобы подтолкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан. Все это разбито по отдельным направлениям. На каждое направление – это счетные позиции. Сколько нужно денег на дороги, посчитали, что это 6,5 триллиона рублей до 2024 года. Сколько нужно на то же здравоохранение, чтобы обеспечить нам успех. Сколько на образование, на науку. По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться.

Заработная плата

Дозвонившийся на прямую линию мужчина задал вопрос, почему люди получают 10 тысяч рублей, по каким причинам зарплата сотрудников МЧС составляет 14-16 тысяч рублей и когда станет жить легче?

– Оплата труда в 10 тысяч рублей за полный рабочий день недопустима, поскольку МРОТ на сегодняшний день достигает 11 280 рублей. Сотрудникам МЧС скорым временем увеличат заработную плату двумя траншами до 32 тысяч рублей. Каждый человек должен понимать, что экономика переживает шок, а затем постепенно стабилизируется. На сегодняшний день минимальная оплата труда достигла прожиточного минимума, проиндексированы страховые пенсии на 7,05 процента (при инфляции в 4,3 процента), увеличены пенсии военнослужащим. В ближайшем будущем ожидается увеличение качества жизни, – отметил президент.

Глава Коми Сергей Гапликов прокомментировал итоги «Прямой линии» с Владимиром Путиным:

– Затронут широкий спектр тем, волнующих россиян. Приоритетное внимание президент, конечно же, уделил вопросам медицины, ЖКХ, образования, экологии, доходов населения, которые напрямую влияют на качество жизни граждан. На решение этих вопросов направлены и национальные проекты, на чем лидер страны также акцентировал внимание. Нацпроект «Здравоохранение», к примеру, позволит повысить доступность медицинских услуг, решить проблемы лекарственного обеспечения и кадрового дефицита. И в Республике Коми мы эти задачи реализуем. Буквально недавно, в канун Дня медицинского работника, в селе Читаево Прилузского района в новом здании заработал фельдшерско-акушерский пункт, в конце июня планируется открыть ФАП в поселке Ваймес. У нас есть планы по обновлению медицинского автопарка, в том числе за счет внебюджетных источников финансирования. Продолжаем внедрять бережливые технологии, привлекать и поддерживать кадры, особенно в сельских районах.

Здравоохранение

Граждане сетовали на отсутствие узконаправленных специалистов в регионах, постоянные очереди в больницах, нежелание людей с медицинским образованием устраиваться на низкооплачиваемую работу в амбулатории. Владимир Путин отметил три основные проблемы в данной сфере – доступность первичного звена здравоохранения – ФАПы, дефицит специалистов по конкретным направлениям и лекарственное обеспечение.

– ФАПы очень важны и, безусловно, должны быть поддержаны. В ближайшее время планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся, но ремонт капитальный. В малых населенных пунктах развивается мобильная медицинская помощь. Уже 3800 бригад создано и в ближайшие три года планируется еще запустить работу примерно 1200 таких мобильных бригад. Все будет делаться с точки зрения обеспечения доступности в первичное звено здравоохранения. Конечно, здесь нужно развивать и систему докторов на селе, фельдшеров на селе – мы им платим, соответственно, по миллиону и по пятьсот тысяч рублей, а жильем должны заниматься региональные и местные власти. Следующая проблема – это кадры. Действительно, существует до сих пор дефицит специалистов – 25 тысяч. Средний медицинский персонал – 130 тысяч. И одна из ключевых задач в этом смысле, конечно, повышение уровня заработной платы. У врачей в этом году уже они выросли на пять процентов и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. Есть регионы, где очень маленькие зарплаты, и нам, безусловно, нужно это выравнивать. То же самое касается среднего медицинского персонала – там рост 3,5 процента, 39 тысяч средняя заработная плата. И у младшего персонала рост составил 3,9 процента, 35 тысяч зарплата – тоже средняя.

Мусорная реформа

Вопросы про мусор буквально ворвались в тройку самых часто задаваемых. Это и тарифы, и полигоны, и переработка. Пятнадцатилетняя школьница– видеоблогер Катя Адушкина спросила президента о ходе реализации мусорной реформы и ее первых результатах. Девушка отметила, что сейчас в России начинают появляются точки сбора раздельного мусора, но в интернете говорят о том, что в итоге все равно весь мусор сваливается в одну кучу.

– Это большая проблема у нас, она возникла не вчера. Говорить и заниматься этим начали буквально года два-три назад. Мы десятилетиями накапливали мусор, бытовые отходы, и никто этим как следует никогда не занимался, – рассказал Владимир Путин. – Мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов. И на самом деле никто не занимается в промышленном смысле переработкой этих отходов. Это огромная проблема. Тем более что полигоны скапливались десятилетиями, еще с советских времен. А усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось в значительной степени в общество потребления. Новые упаковки появились, много пластика сейчас применяется. Для нас это огромная проблема. Поэтому, конечно, мы будем этим заниматься.

Президент отметил, что у граждан много вопросов в связи с ростом тарифов:

– Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходится их везти подальше – а это тоже деньги. Это же транспорт надо использовать, горючку надо тратить на это, платить водителям. В принципе, это действительно может быть дороже. Но люди должны видеть результаты.

Говоря о переработке мусора, глава государства отметил, что в стране разработана долгосрочная программа:

– Она рассчитана на несколько лет и предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора и общий объем финансирования чуть больше 300 миллиардов рублей. Примерно одна треть из бюджета. Все остальное – это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса. Вот эти средства из бюджета, они заложены в бюджет, и мы обеспечим это финансирование.

Блогеры на прямой линии

Администратор сообщества МДК «ВКонтакте» Роберто Панчвидзе поинтересовался законом об оскорблении власти. Президент подчеркнул, что в этом законе не идет речь о критике власти. По словам Путина, критика должна быть свободной, а законопроект направлен на оскорбление символов государства. Он также попросил генпрокуратуру проследить за тем, чтобы правоприменительная практика соответствовала смыслу и содержанию этого закона.

Еще один блогер Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, обеспокоен «фейками» в интернете. По его словам, сейчас можно написать любую чушь и выдать ее за новость. Президент согласился, что такая проблема на самом деле существует, и даже есть закон, говорящий о наказании за целенаправленное распространение заведомо ложной информации. По словам Путина, нужно сначала посмотреть на практику применения, а потом решать, следует ли принимать дополнительные меры.

Блогер Амиран Сардаров попросил разъяснить, в чем суть закона о суверенном интернете. Он отметил, что со стороны это выглядит, как попытка изолироваться от внешнего мира. Президент ответил, что речь идет не об ограничениях в мировой сети. Закон направлен на поддержание стабильной работы российского сегмента интернета.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото gosrf.ru и из архива «Республики»