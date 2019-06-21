Парк в сыктывкарском Строителе начали облагораживать

В Сыктывкаре начались работы по обустройству парка «Строитель». Общественная территория, которая вошла в программу «Формирование комфортной городской среды», была выбрана горожанами путем голосования в прошлом году. Особую активность при голосовании проявила инициативная группа жителей одноименного столичного микрорайона.

В настоящий момент подрядчик завершил нанесение координат и высотных отметок и приступил к подготовке территории – очистке от растительности тех частей парка, на которых будут обустроены детские и игровые площадки, тропинки и велодорожки. Для этого на этапе проектирования специалисты мэрии по экологии и озеленению выбирали только сухие, усыхающие, наклоненные и больные кустарники и деревья – более ста растений. Когда основные работы будут завершены, на заключительном этапе обустройства парка в нем высадят новые кустарники и крупные деревья.

Администрация Сыктывкара призвала горожан с пониманием отнестись к работам по подготовке территории для обустройства парка «Строитель», поскольку все действия выполняются под строгим контролем мэрии и в соответствии с проектом, который прошел все необходимые экспертизы, согласования, общественные обсуждения и одобрение инициативной группы жителей района.

Завершить работы по обустройству парка планируется к сентябрю этого года. В парке сделают зону для отдыха с детьми, спортивную площадку и место для выгула собак. Специалистами была разработана рациональная схема движения людей, включая маломобильные группы населения. Кроме того, в парке появятся велосипедные дорожки, цветочные клумбы, скамейки, урны и современное освещение с использованием парковых светильников.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com/amogosykt