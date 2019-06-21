Депутаты ушли на летние каникулы

Вице-спикер республиканского парламента Александр Макаренко ушел в отставку, Михаила Порядина утвердили на должность первого заместителя председателя правительства Коми, законопроект о социальной помощи семьям с детьми будет разработан осенью. Депутатский корпус Коми завершил очередной политический сезон. На июньской сессии присутствовали все 30 народных избранников, что бывает довольно нечасто. Повестка дня выдалась насыщенной, с острыми дебатами по некоторым вопросам.

Первым делом депутаты разобрались с кадровыми вопросами. Парламентарии приняли досрочную отставку Александра Макаренко и согласовали назначение кандидатуры Михаила Порядина на должность первого заместителя председателя правительства Коми.

Также на сессии депутаты выступили с предложением разработать законопроект о социальной помощи семье и детям. Депутат Сергей Усачев выразил мнение части своих коллег о том, что необходимо не просто увеличить поддержку семей с детьми, а увеличить существенно, а для этого надо разработать нужный закон. К разработке нового законопроекта парламентарии вернутся в сентябре.

Об исполнении республиканского бюджета за 2018 год доложила министр финансов Галина Рубцова. Главное достижение – впервые за долгие годы в казне Коми образовался профицит. Доходы республики за прошлый год составили 83,9 миллиарда рублей, расходы – 73,7 миллиарда, профицит – 10,2 миллиарда.

Как отметила министр, сверхплановые доходы республика получила за счет налогов на прибыль и на имущество организаций (главным образом от нефтегазовой отрасли), а также налога на доходы физических лиц.

Расходы увеличились на шесть миллиардов рублей и были направлены в рамках межбюджетных трансфертов муниципалитетам, на зарплату работников государственных учреждений и на социальные выплаты.

Бюджет Коми остается социально ориентированным — свыше 68,5 процентов всех расходов республиканской казны приходится на социальную отрасль.

Образовавшийся профицит было решено направить на погашение госдолга, который в итоге сократился на 26,3 процента и по состоянию на 1 января 2019 года составил 28,4 миллиарда рублей (38 процентов к объему доходов республиканского бюджета).

Содокладчиком Галины Рубцовой выступила председатель Контрольно-счетной палаты Елена Филимонова, представившая подробный анализ эффективности расходования средств.

Неожиданно дискуссионным оказался вопрос о кандидатах для присвоения в 2019 году высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин». Как сообщила председатель рабочей группы Валентина Жиделева, первоначально общественными организациями и Общественной палатой Коми на соискание высшего почетного звания было выдвинуто 30 кандидатур. Из этого числа рабочая группа предлагает Госсовету рекомендовать главе Коми рассмотреть четыре кандидатуры: государственного деятеля республики, геолога Николая Герасимова (посмертно), коми драматурга, режиссера, члена Союза писателей России Гения Горчакова (посмертно), участника Великой Отечественной войны, члена президиума Сосногорского отделения Коми республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Михаила Сырокваши и режиссера народного театра, художника-постановщика Прилузского межпоселенческого центра культуры и досуга Сергея Чуркина.

Депутат Леонид Вокуев выразил сомнение в этичности присвоения звания посмертно. По его мнению, такие люди, как ушедший из жизни Николай Герасимов, достойны обелисков, а звания надо присуждать живым. В ответ Валентина Жиделева объяснила, что рабочая группа руководствовалась принятым парламентариями положением, и коллега вправе внести в этот документ поправки.

В любом случае – решение за главой республики. В прошлом году высшее звание «Почетный гражданин» руководитель Коми присвоил Герою России Александру Алексееву, который значился в общем списке, а отнюдь не в рекомендованном Госсоветом.

Под занавес заседания парламентарии поддержали инициативу постоянной комиссии Госсовета по вопросам ЖКХ по снижению в два раза налога на добавленную стоимость для ресурсоснабжающих организаций. Это будет способствовать снижению цен для населения, поможет повысить процент собираемости оплаты и закрыть имеющиеся долги граждан для получения субсидии.

Для ресурсоснабжающих организаций налоговая ставка на добавленную стоимость установлена в размере 20 процентов, а предлагается снизить ее до 10 процентов, по которой реализуются продовольственные товары, товары для детей, периодические издания, за исключением рекламных, медицинские товары, а также внутренние авиаперевозки пассажиров и багажа.

«Периодическое повышение тарифов в сфере ЖКХ обусловлено инфляционными процессами, необходимостью дополнительных затрат на развитие и реконструкцию объектов системы жилищно-коммунального хозяйства республики. При этом часто у населения возникают вопросы о непрозрачности системы ценообразования», — говорится в подготовленном обращении к правительству России.

Поэтому в целях снижения финансовой нагрузки населения по обязательным платежам и во избежание роста задолженности за предоставленные коммунальные ресурсы важно рассмотреть вопрос о понижении для ресурсоснабжающих организаций ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 10 процентов.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru