Центральные улицы столицы украсят липы и клены

Коммунальщики столицы Коми активно преображают город — обустраивают газоны и клумбы, высаживают новые деревья.

Всего по Сыктывкару и в пригородных поселках уже оформлено 34 цветника общей площадью более 5,7 тысячи квадратных метров. На днях в городе приступили к высадке крупномерных деревьев. Липы и клены высотой от 3,5 метров украсят улицу Советскую, Куратова, Коммунистическую и Интернациональную. Всего будет высажено 86 деревьев.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, работа по высаживанию новых деревьев была начата еще в прошлом году. Прошлым летом город украсили более ста новых крупномерных деревьев. Там, где вообще нет деревьев, вскоре будут сажать растения высотой от четырех до шести метров.

– Липу сажаем мелколистную, с почищенным стволом и сформированной кроной, чтобы потом было проще делать обрезку. Эти деревья растут компактно, имеют красивую крону и неприхотливы в уходе. Клены начнем высаживать после того, как они дадут почки и листья. Планируем закончить работы до середины июля, – рассказал представитель подрядной организации Александр Попов.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара