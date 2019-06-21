Подтянуть деревню к городу

Коми надеется на федеральную поддержку нескольких проектов, направленных на развитие сельских территорий. Заявки на условиях софинансирования нужно предоставить в Минсельхоз России к 10 июля. Об этом шла речь на совещании в Госсовете Коми, прошедшем 19 июня.

Федеральная госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанная на период 2020-2025 годов, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села. А главная ее задача – приблизить уровень жизни сельчан к городскому, повысить уровень занятости, благосостояние сельского населения. Касается это и формирования комфортных и благоприятных условий проживания, обеспечения транспортной доступности. В связи с тем, что Коми планирует участвовать в этой программе, руководитель фракции «Единой России» в Госсовете Сергей Усачев предложил собраться, чтобы обсудить, готов ли регион выделить средства на проекты, соответствующие этой программе, ведь без местного софинансирования на федеральную поддержку рассчитывать не приходится.

Подробно ситуацию описал первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Петр Хоробрых, пояснивший, что участие в программе можно разбить на разные блоки мероприятий. В первую очередь – это ведомственный проект развития жилищного строительства на сельских территориях. На 1 января 2019 года на улучшение жилищных условий есть 1205 заявок от молодых сельских семей, молодых специалистов, приехавших работать на село.

– На 2020-2022 годы в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 158,6 миллиона рублей. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с учетом софинансирования из республиканского бюджета возможно привлечь еще более 123 миллионов. Это позволит улучшить жилищные условия 117 семьям, – рассказал заместитель министра.

Кроме того, по его словам, возможно софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных со строительством жилья, передаваемого по договорам социального найма. Местные власти могут строить жилье и передавать его в найм, за это муниципалитет получит субсидию. Но пока кроме Усть-Куломского района заинтересованности поучаствовать в таком проекте нигде в Коми не изъявили.

Еще одно новое направление, которое планируется применять для улучшения жилищных условий на селе – выдавать гражданам ипотечные кредиты под три процента. При этом, по словам Петра Хоробрых, обсуждается даже снижение ипотечной ставки на покупку или строительство жилья до одного процента. По мнению заместителя министра, если помощь от федерации по этому направлению будет, то средства нужно в первую очередь дать тем сельчанам, которые уже взяли жилищный кредит под более высокий процент, иначе несправедливо получится – кто-то платит по полной ставке, а кто-то по льготной.

На федеральную помощь могут рассчитывать и сельские предприятия, которые берут на практику студентов, им могут компенсировать до 30 процентов расходов на оплату труда практикантов. Но, как пояснил Петр Хоробрых, это касается студентов учебных заведений, подведомственных Минсельхозу России. Вряд ли Коми сможет претендовать на такие компенсации в будущем году, поскольку заявляться надо уже сейчас.

Федеральную поддержку Коми попытается получить по направлению газификации сельских территорий. Речь идет о присоединении к газовой магистрали вуктыльского поселка Дутово. Правда, проект этот начинает реализовываться уже в этом году. Но он переходящий на 2020-й, так что заявку в Минсельхоз России отвезут. По словам Петра Хоробрых для завершения проекта в следующем году нужно 59 миллионов рублей. Также уже разработан проект на газификацию села Часово, сейчас он на экспертизе. Стоимость – 80 миллионов рублей. Кстати, на газ планируется перевести и местную котельную.

Также в Москву региональный минсельхоз повезет проект водопровода по улице Жижева в селе Айкино Усть-Вымского района.

– Проект готов. Финансирование выделено – 14 миллионов. Я думаю, что заявка пройдет без проблем, – сообщил заместитель министра.

По мнению Петра Хоробрых, хорошие шансы у республики получить поддержку на благоустройство сельских территорий. На следующие три года в республиканском бюджете выделены средства, но небольшие, по 1,65 миллиона рублей в год. Но это уже означает, что софинансирование из региональной казны есть, а соответствующих готовых проектов на местах уже предостаточно.

Есть еще несколько проектов, которые можно было бы попробовать заявить для получения федеральной поддержки, но не готова документация.

– Например, лечебный корпус в Усть-Цильме. До 1 сентября ожидаем положительное заключение экспертизы, то есть 2020-й год явно уже уходит. В 2021-2022 годах будем решать по софинансированию из республиканского бюджета, – пояснил Петр Хоробрых. – Еще есть проект средней школы в Дутово, положительное заключение уже есть, так что можно включить его в заявочную документацию, но будет ли софинансирование? Пока нет экспертизы проекта детсада-школы в Усть-Ижме. По строительству школы в Объячеве экспертиза будет готова, ориентировочно, в декабре.

Петр Хоробрых добавил, что иногда местные власти и готовы заявить интересный проект, да денег на разработку документации нет. Так, например, получилось с прилузским Гуляшором, где хотели создать небольшой благоустроенный поселок по соседству с местным сельскохозяйственным предприятием. Возможно, в дальнейшем муниципалитетам хотя бы стоить засчитывать средства, потраченные на проекты, как затраты на софинансирование.

Также на совещании подняли вопрос: могут ли рассчитывать на федеральные средства проекты, реализация которых намечается не в селе, а в поселке городского типа или маленьком городе. Петр Хоробрых ответил, что такое возможно, при условии, что этот проект будет служить на благо окрестным деревням и селам. Допустим, это будет учреждение здравоохранения, куда станут обращаться за медпомощью сельчане, или образовательное учреждение, где смогут учиться подростки из деревень. Но это нужно очень весомо обосновать при защите заявке. Распространяется такая практика только на населенные пункты, в которых живут не более 30 тысяч человек.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора