Спасатели к работе на пляжах готовы

За 11 лет дежурства спасателей на пляже Сыктывкара случаев гибели людей не было. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара Сергей Аладинский на общегородской планерке в администрации столицы Коми. Он доложил о том, что будет предпринято службами ГО и ЧС нынешним летом для безопасности людей на воде.

Как рассказал Сергей Аладинский, в целом на территории Сыктывкара находится порядка 17 мест отдыха людей у воды. В основном они расположены на территориях населенных пунктов (поселков) и вблизи крупных микрорайонов города. Но обеспечить безопасность людей во всех этих местах не представляется возможным. Поэтому Служба ГО и ЧС предупреждает, что купаться в необорудованных для купания местах горожанам не рекомендуется.

Этим летом в Сыктывкаре будет открыт один официальный пляж – в Кируле и одно место массового отдыха людей у воды – в Эжвинском районе. Место массового отдыха подразумевает загорание на берегу, но купание в реке запрещено. Оба места будут оборудованы кабинками для переодевания, биотуалетами, лавочками, информационными аншлагами и другим оборудованием в соответствии с установленными к пляжам правилами. В их границах будет проведен мониторинг рельефа дна с составлением карты глубин.

Для обеспечения безопасности людей на городском пляже в местечке Кируль будет организовано дежурство спасателей. Также размещение трех передвижных спасательных постов и дежурство матросов-спасателей ежедневно с 8 до 20 часов будет обеспечено в Эжвинском районе, в районе Краснозатонского моста и в местечке Заречье. Выдвижные спасательные посты мобильны и удобны в эксплуатации и хранении. Такой пост разворачивается за 80 минут с установкой ограждающих буёв и детской купальни. Дежурство на постах осуществляется тремя спасателями, которые обеспечивают безопасность по периметру 400 метров береговой черты. Стандартный пост представляет собой легкую разборную вышку, фургон с надувной лодкой, спасательными кругами и жилетами и всем, что может пригодиться для оказания первой помощи тонущим.

Как отметил Сергей Аладинский, мероприятия по профилактике несчастных случаев на воде и эффективное использование сил и средств профессиональных спасателей, а также спасателей – общественников позволят снизить гибель людей на воде, предотвратить беду и оперативно оказать помощь утопающим.

Действенность таких мероприятий подтверждается статистикой. Так, за 2018 год на территории Сыктывкара зарегистрировано пять случаев гибели людей на воде, из них – двое детей. В этом году утонувших зарегистрировано не было.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Рсепублики»