Контроль наружной рекламы улучшил облик городов

В Коми подвели первые итоги деятельности по наведению порядка на рынке наружной рекламы. Исполнение закона «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления в РК и органами государственной власти РК» обсудили на заседании в Госсовете республики.

С докладом о работе государственного казенного учреждения «Коми реклама» за полтора года выступила начальник Управления цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы администрации главы региона Кристина Майнина, сообщает портал правительства республики.

Как отметила выступающая, проведенная работа позволила улучшить внешний архитектурно-художественный облик городов республики. Повысилась и безопасность дорожного движения, благодаря исключению рекламных конструкций, представляющих угрозу для движения на дорогах.

– Определены единые требования к внешнему виду и размещению рекламных конструкций. Появился сборник типовых стационарных рекламных конструкций, допустимых к установке. Утверждаются схемы размещения рекламных конструкций. Такие схемы появились по Сыктывкару (за исключением Эжвинского района) и Воркуте, – рассказала Кристина Майнина.

Тарифная политика в сфере наружной рекламы стала понятной. Это достигается благодаря новой методике расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Она основана на базовой ставке за один квадратный метр площади информационного поля в месяц, площади информационных полей самой рекламной конструкции без учета способа демонстрации рекламной информации и соответствующих понижающих и повышающих коэффициентов (муниципального образования, зоны престижности, способа демонстрации).

ГКУ РК «Коми реклама» проводит работу по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций. Таких выявлено 1271. Владельцам конструкций, собственникам объектов недвижимости выдано 1210 предписаний на демонтаж, размещены уведомления о необходимости демонтажа на сайте «Коми рекламы». Уже демонтировано 595 незаконных рекламных конструкций, в том числе владельцами рекламных конструкций и собственниками объектов недвижимости – 433, госучреждением с привлечением подрядных организаций – 162.

Для представителей рекламного сообщества реализация закона, по мнению Кристины Майниной, также несет ряд преимуществ. Достигаются равные возможности доступа на рынок наружной рекламы, устанавливаются прозрачные и понятные правила участия на рынке. Предприниматели получают гарантированные законные права на установку и использование рекламных конструкций.

Напомним, в конце 2016 года был принят республиканский закон №123, который закрепил за правительством региона полномочия в сфере размещения рекламы, чтобы повысить эффективность этой работы, обеспечить защиту конкуренции и увеличить доходы в бюджет. Полномочия были переданы «Коми рекламе». Учреждение создано с минимальным штатом – шесть человек, который уже сейчас в гораздо большем объеме, чем планировалось, выполняет функции регулятора рынка наружной рекламы.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru