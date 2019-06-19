Краски северного Сабантуя

16 июня в Ухте состоялся традиционный яркий праздник Сабантуй, знаменующий у татар и башкир окончание весенних полевых работ. Чуть раньше, 8 июня, Сабантуй отгремел в приполярном Усинске. В обоих северных городах народное гулянье прошло с песнями и танцами, традиционными конкурсами и забавами, дегустацией блюд национальной кухни.

Как сообщила пресс-служба администрации Ухты, Сабантуй проводится в городе уже на протяжении восемнадцати лет, с каждым годом все больше жителей и гостей города принимают в нем участие. В этом году около шести тысяч человек пришли посмотреть на красочное действо.

На открытии Сабантуя присутствовали почетные гости праздника: руководитель городской администрации Магомед Османов, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Сергей Донин, председатель Общественного совета Ухты Дмитрий Безгодов. Они поздравили ухтинцев с началом праздника и поблагодарили вдохновителей и организаторов этого веселого и красочного мероприятия, которое проходит при поддержке администрации города, значительный вклад в его подготовку вносят национально-культурные автономии татар и башкир «Бердэмлек» и «Дуслык». Для участников торжества зачитали приветствие от имени президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и правительственную телеграмму от председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова.

Честь открыть «Сабантуй» предоставили мэру города Магомеду Османову. По традиции он с завязанными глазами одним точным ударом палкой разбил глиняный горшок, и гулянья начались. На сцене выступили местные и приглашенные артисты, которые исполнили народные танцы и песни.

– Уже много лет к нам приезжают артисты из Татарстана, а два года назад к ним присоединились и коллеги из Башкортостана, – рассказала председатель НКА татар «Бердэмлек» Ляля Потапова.

Главная часть Сабантуя – соревнования. Как и в древние времена, свою силу, смелость и ловкость мужчины демонстрируют в традиционной борьбе тюркских народов – корэше. Это борьба на полотенцах, которые закидывают на пояс противника. Победителю достается почетное звание батыра и главный приз праздника.

Самые ловкие участники попробовали подняться на высокий гладкий столб, на верхушке которого их ждали призы. Силачи приняли участие в перетягивании каната и борьбе мешками, наполненными сеном, на бревне. Всего было подготовлено двенадцать конкурсов – как для взрослых, так и для детей.

В традиционном татарском шатре дорогих гостей ждали эчпочмак, кыстыбый, сладкий хворост и сочный, манящий ароматом специй, плов.

В ухтинский Сабантуй внесли и современную изюминку: поскольку праздник совпал с Днем медицинского работника, городская поликлиника провела для участников праздника выездную акцию. Каждый желающий смог проверить свое здоровье и пройти диспансеризацию, профилактический осмотр, получить консультацию терапевта, а также сделать ЭКГ, анализ крови на ВИЧ и флюорографию.

Завершился Сабантуй вручением подарков. Победители всех соревнований ушли с призами, а главный герой дня – батыр, как истинный силач, унес на своих плечах живого барана. Все гости праздника разошлись по домам с отличным настроением.

В Усинске в этом году Сабантуй отпраздновали в 28-й раз. 8 июня сотни усинцев собрались в традиционном месте проведения этнокультурного праздника – в районе городской лыжной трассы. Открыл «торжество плуга» глава городского округа Николай Такаев:

– Этот поистине народный праздник отмечают в Усинске уже с 1991 года, и он всегда собирает на своих площадках представителей не только татаро-башкирского народа, но и других национально-культурных автономий. Я рад приветствовать каждого гостя, желаю вам добра и благополучия.

По доброй традиции гости праздника приняли участие в национальной борьбе корэш, состязаниях по поднятию гири, перетягиванию каната, бегу в мешках, шуточных боях на бревнах. Победители получили призы. Ценителей творчества порадовали выступления ансамбля «Булгар», коллективов Центра национальных культур и солистов Усинского дворца культуры. Изюминкой праздника стало выступление звезды татарской эстрады Регины Тимербулатовой.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото администрации Ухты