Профицит бюджета направлен на погашение госдолга

Впервые за долгое время бюджет Коми исполнен с профицитом. По результатам 2018 года доходы республики увеличились на 10,2 миллиардов рублей. Основные источники сверхплановых поступлений – налог на прибыль и налог на имущество организаций, причем львиная доля средств поступила от нефтяных и газовых предприятий. О том, как республика распорядилась дополнительными доходами и на что следует обратить внимание в реализации финансовой политики в регионе, шла речь на рабочем совещании бюджетного комитета Госсовета Коми.

Об основных параметрах бюджета-2018 доложила министр финансов Галина Рубцова.

– Итоги исполнения бюджета нас весьма порадовали. Мы получили значительный профицит в объеме 10,2 миллиарда рублей, объем собираемых на территории республики налогов по сравнению с 2017 годом вырос. По доходам республиканский бюджет исполнен в сумме 83,9 миллиарда (114,8 процента) к утвержденному законом о бюджете. По отношению к 2017 году доходы увеличились на 12,9 миллиарда, или на 18 процентов.

Всего, по словам министра, в Коми было собрано 238 миллиардов рублей. Значительная часть ушла в федеральный центр, в итоге налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета составили 75,1 миллиарда рублей (112,5 процента), сверх плана поступило 8,4 миллиарда рублей. Основные доходные источники – поступления от налога на имущество организаций, налога на прибыль и налога на доходы физических лиц.

– По итогам 2018 года мы отчетливо видим, что доходы у нас полностью завязаны на нефтегазовой промышленности – практически 50 процентов всех доходов мы получаем от этих отраслей. По налогу на имущество 14 миллиардов рублей приходится на Газпром, одна треть налога на прибыль – на ЛУКОЙЛ. Также наблюдался прирост доходов в деревообработке, вообще по сравнению с 2017 годом все отрасли сработали с прибылью, – отметила Галина Рубцова.

Расходы по сравнению с 2017 годом возросли на шесть миллиардов. Эти деньги были направлены в рамках межбюджетных трансфертов муниципалитетам на зарплату работников государственных учреждений и на социальные выплаты.

Как подчеркнула министр, заработная плата – основной показатель целевых индикаторов, и все показатели по зарплате достигнуты. Объем средств, направленных непосредственно на повышение зарплаты, – четыре миллиарда 18 миллионов рублей, и кроме того, оплату труда медработникам последовательно увеличивали через ФОМС.

Межбюджетные трансферты были увеличены и в части дотаций на сбалансированность бюджетов. В основном дотации направлялись на погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений по коммунальным платежам.

Исполнение по расходам составило 73,7 миллиарда (96,6 процента от плановых значений).

Говоря об изменениях в структуре госдолга, министр финансов объяснила, что поступившие сверхплановые доходы были направлены на погашение государственных займов, что позволило не привлекать дополнительные заимствования, уменьшить сам объем госдолга и существенно сократить расходы на его обслуживание. Объем госдолга за 2018 год сократился на 10,1 миллиардов рублей (26,3 процента) и по состоянию на 1 января 2019 года составил 28,4 миллиардов, или 37,8 процента к объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений. Сейчас у республики нет коммерческих заимствований, только «длинные» бюджетные кредиты – самые оптимальные.

Проблемой, о которой особо упомянула в своем докладе министр финансов, остается несвоевременная трата бюджетных средств, и здесь ответственность с республиканской властью разделят муниципалы. Прежде всего, это касается реализации адресной инвестиционной программы. Несмотря на то, что в течение года в нее вносятся существенные изменения, даже уточненный план выполняется плохо. А между тем требования со стороны федерального центра ужесточаются. В итоге за не введение в 2018 году школы в сыктывкарском микрорайоне Орбита, республика заплатила штраф в федеральный бюджет 5,8 миллионов рублей. В этом году придется заплатить за срыв сроков ввода в эксплуатацию школы в селе Часово и детского сада в селе Выльгорт Сыктывдинского района, двух объектов в Усть-Цильме и водохранилища в Емве.

Вместе с тем, при наличии кредиторской задолженности у некоторых учреждений наблюдается накопление остатков неизрасходованных средств, которые аккумулируются на счетах автономных бюджетных учреждений. Здесь есть почва для анализа, подытожила свое выступление Галина Рубцова.

Следующий докладчик – председатель Контрольно-счетной палаты Елена Филимонова также обратила внимание на недострой: из 27 объектов, запланированных к вводу в 2018 году, введено в эксплуатацию только 15 (чуть более половины), четыре объекта завершены, но не введены до конца 2018 года, ввод в эксплуатацию восьми объектов был сорван. Причина, по мнению главы КСП, – в системных недоработках при планировании.

Затем пришло время для вопросов депутатов. Вице-спикер Валентина Жиделева заявила, что в республике практически разрушена отрасль по строительству гражданских объектов, и спросила министра строительства и дорожного хозяйства Андрея Крикуненко о предпринимаемых мерах. Министр согласился, что сейчас нет крупной опорной организации, местные строительные компании не заявляются на подобные конкурсы из-за нехватки собственных средств и отсутствия материальной базы. Но выразил уверенность, что такие организации обязательно появятся. Пример тому – на конкурс по строительству школы в поселке Приуральский вышел местный подрядчик.

Недавно назначенного исполняющим обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Александра Ремигу спросили, как повысить инвестиционную привлекательность региона. Новый руководитель уже побывал с командировками в нескольких районах Коми, изучил ситуацию. Он также провел ряд встреч с потенциальными инвесторами на полях Петербургского экономического форума и выяснил, что за пределами республики мало что известно о действующих здесь льготах и префетенциях. Поэтому надо активнее пропагандировать регион, встречаться с лесопромышленниками и несырьевыми инвесторами, занимающимися, в частности, глубокой переработкой леса. Кроме того, в добавление к уже имеющимся льготам, правительство разработает новые. Соответствующий законопроект уже готовится.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru