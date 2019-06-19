Кандидатура Порядина вынесена на согласование Госсовета

Глава Коми вынес на рассмотрение Госсовета республики предложение о согласовании кандидатуры Михаила Порядина на должность первого заместителя председателя правительства региона. Вопрос будет рассмотрен 20 июня на сессии республиканского парламента.

Напомним, на пост первого заместителя председателя правительства в статусе исполняющего обязанности руководитель администрации главы региона Михаил Порядин был назначен главой Коми Сергеем Гапликовым 30 мая после того, как накануне от должности первого зампреда правительства была освобождена Лариса Максимова с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Теперь, на основании пункта 6 статьи 73 Конституции Республики Коми, подпункта «а» пункта 5 части 2 статьи 7 закона «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» Госсовет должен согласовать предложенную кандидатуру.

Накануне сессии в комитете по социальной политике депутаты поинтересовались у кандидата, как будет вестись борьба с коррупцией, учитывая обстоятельства отставки его предшественника.

Михаил Порядин заверил, что это неотъемлемая часть работы администрации – искоренению коррупционных факторов уделяется особое внимание, эта работа ведется планомерно, проводится проверка конфликтов интересов.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru