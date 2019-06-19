Преимущества для сельчан

В Коми появятся новые виды поддержки сельских жителей, работающих в аграрной отрасли. Об этом главу республики Сергея Гапликова проинформировал зампред регионального правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

– Часть мероприятий новой госпрограммы направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения. Планируется, что к 2025 году трудовыми местами будут обеспечены не менее 80 процентов сельского населения трудоспособного возраста, и разница между средним доходом сельских и городских семей не будет превышать 20 процентов, – отметил Анатолий Князев.

На достижение этих целей направлены мероприятия федерального проекта «Содействие занятости сельского населения», который входит в состав госпрограммы.

Так, сельскохозяйственным товаропроизводителям, работающим на сельских территориях, будут возмещать до 30 процентов затрат по ученическим договорам с работниками. При этом срок предоставления господдержки на каждого работника не будет превышать 60 месяцев.

Кроме того, сельхозтоваропроизводителям будут возмещать до 30 процентов затрат, связанных с оплатой труда и проживания студентов, привлеченных для прохождения производственной практики. Субсидии распространяются на работников и студентов, которые обучаются в государственных вузах, подведомственных Минсельхозу России.

Кроме содействия занятости населения госпрограмма направлена на формирование комфортных и благоприятных условий проживания, обеспечение жильем, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.

Основная цель госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3 процента.

В данный момент для решения кадровой проблемы региональный Минсельхоз выплачивает «подъемные» специалистам – 500 тысяч рублей и рабочим – 300 тысяч рублей, а также предоставляет социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, работающим или изъявившим работать на селе. В прошлом году такую выплату в Коми получили 29 человек на общую сумму четыре миллиона рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»