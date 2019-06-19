Мошенники разбушевались

С начала 2019 года в УВД Сыктывкара зарегистрировано уже около 500 заявлений о мошенничестве с использованием современных платежных систем. Это на 17,8 процентов превышает аналогичные показатели прошлого года. Такую информацию 18 июня на общегородской планерке в администрации столицы озвучила специалист по связям со СМИ Управления МВД по городу Сыктывкару Лариса Афанасьева.

По словам Ларисы Афанасьевой, в полицию практически ежедневно обращаются обманутые граждане. К сожалению, мошенники постоянно совершенствуются, придумывают все новые и новые способы отъема средств у граждан. В настоящее время преобладают четыре наиболее распространенных способа совершения мошеннических действий. На первом месте – объявления в интернете о купле или продаже товара или услуги. Этот вид мошенничества составляет 30 процентов от всех обращений обманутых сыктывкарцев.

Преступники привлекают доверчивых граждан низкой ценой на недвижимость, автомобили, запчасти к ним и т.д., просят внести предоплату или задаток, а после получения денег не выходят на связь. Так, недавно в отдел полиции Сыктывкара обратился индивидуальный предприниматель. Он нашел в интернете сайт по оптовой продаже продуктов питания, созвонился с представителями фирмы и договорился о заключении договора. Не убедившись в благонадежности продавца, он перечислил предоплату в размере 130 тысяч рублей. Когда товар не был доставлен в срок, он созвонился с менеджером и поинтересовался причиной задержки. Тот его успокоил и пообещал, что товар придет на днях. Так мошенники оттягивали время и вскоре вообще перестали отвечать на звонки.

Существует также и обратная схема, когда мошенник под видом покупателя узнает данные банковского счета продавца и похищает его деньги.

Популярными остаются мошенничества от имени работников банка под предлогом предотвращения неправомерного списания денежных средств. С начала года в полиции зарегистрировано уже 77 подобных актов. Потерпевшие сами осуществляют перевод на указанные им счета или предоставляют доступ к своим банковским картам. Буквально на днях с заявлением в полицию обратилась гражданка 1957 года рождения, у которой мошенники, представившись службой безопасности Сбербанка, похитили более 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Еще один вид мошенничества – взлом страниц в социальных сетях. Таких случаев сегодня зарегистрировано 52. Как правило, пользователю соцсети поступают сообщения от лица, который имеет у него статус друга, с просьбой перечислить некую сумму в долг. Сердобольные потерпевшие, не сделав даже предварительного звонка этому самому другу или родственнику, перечисляют ему средства.

Еще одна новая форма «развода на деньги» – выплата выигрыша, компенсации или доплаты. Мошенники, как правило, представляются сотрудниками правоохранительных органов или муниципальных служб, обманом выведывают у своих жертв личные данные счетов и списывают средства.

Так, недавно жительница Эжвинского района перевела мошенникам более пятисот тысяч рублей. Позвонивший ей мужчина, представившийся сотрудником министерства юстиции, сообщил о полагающейся ей выплате в размере четырех миллионов рублей. По его словам, эти деньги ей выплачивает государство в качестве компенсации за вред, нанесенный купленными ей ранее в интернете лекарствами. Звонивший убедил женщину перечислить 250 тысяч рублей якобы для «разморозки ее счета». Вскоре, втайне от своих близких, женщина вновь оплатила такую же сумму уже другому собеседнику, который представился адвокатом и предложил ей оплатить комиссию за перевод компенсации. В общей сложности женщина перечислила мошенникам 507 тысяч рублей.

Набирает активность и такой способ мошенничества, как звонки с абонентских номеров банковского сектора. Причем номера телефонов, с которых звонят мошенники, полностью совпадают с официальными телефонными номерами банков, указанными на сайтах и банковских картах пользователей. Так, в течение февраля – марта зарегистрировано множество мошенничеств с использованием подменных номеров Совкомбанка со списанием денежных средств с карт «Халва».

Лариса Афанасьева отметила, что сложность раскрытия этих преступлений в том, что мошенники обычно звонят из других регионов России и из стран ближнего зарубежья. Чтобы уберечь себя от мошенников, нужно все-таки быть более бдительными. При обращении к услугам интернет-магазинов необходимо ознакомиться с отзывами о них в сети интернет. Расчеты при покупке производить только при получении товара. И уж конечно, игнорировать звонки о том, что звонящему положена какая-либо компенсация, приз, выигрыш в обмен на перевод денежных средств. Получив смс-сообщения о блокировании банковской карты, не звонить на номер, указанный в сообщении. А при разговоре с якобы оператором банка не сообщать пароль карты, реквизиты и свои персональные данные.

Галина ГАЕВА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ