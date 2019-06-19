Лыжники из Коми на сборах в Эстонии

Российские лыжники готовятся к сезону-2019/20 в эстонском Отепя. В составе сборной страны от одиннадцатого региона одна из главных российских звезд – Юлия Белорукова, а также лыжники Илья Семиков и Илья Порошкин. Все спортсмены тренируются в разных группах. Главный тренер сборной Коми Андрей Нутрихин также находится в Эстонии, он помогает в тренировочном процессе группе Егора Сорина.

Сборы в Эстонии – добрая традиция команды России. Именно туда съезжаются все группы лыжников, чтобы настроиться на большую и изнурительную работу. Помимо тренировок, в Отепя спортсмены и тренеры получают новую форму на предстоящий сезон и делают общее фото. После этого сбора каждая группа вместе со своими наставниками отправляется по заранее спланированным маршрутам, чтобы проходить углубленную подготовку.

Не для всех лыжников это первый сбор: в мае группа Олега Перевозчикова, в которую входит устьцилем Илья Семиков, уже успела потренироваться на снегу в горных высотах Норвегии. В интервью пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) он отметил, что «снежный» сбор на столь раннем этапе был важен для него в связи с появлением в группе целого ряда новичков. Важно было понаблюдать за их техникой и сразу исправить те или иные недостатки. О сборе в Отепя он сказал, что плановая подводка спортсменов к основным нагрузкам не случайно проходит именно в Эстонии:

– Оргвопросы здесь решаем, планируем зимний период. Тут все условия есть для подготовки. Спортсменам нужно выйти на уровень, который позволит преодолевать нагрузки в дальнейшем, чтобы они потом не имели ни травм, ни срывов. Важен принцип постепенности. Лыжероллерная трасса здесь великолепная, дорожки вдоль дорог, залы. Сама погода прекрасная. Тут дождь шел всю ночь, а утром уже земля сухая. Это тоже важно – проводить тренировки на сухом грунте. Дальнейшие сборы у нас будут по схеме прошлого года. Есть изменения в системе подготовки, но только методического характера, организационно все так же. Следующий сбор в Болгарии, затем Германия и Италия. Мое главное требование, чтобы спортсмены тренировались не на эмоциях, а осознанно и обдуманно, они не должны бежать впереди своих амбиций, некоторые тренируются летом, а зимой «бензин» заканчивается.

Перед началом сезона многие группы изрядно «перетасовали», например, еще в прошлом году с Егором Сориным тренировался удорчанин Алексей Виценко, а теперь его вообще нет в составе сборной страны. В группу Сорина входит успешно дебютировавший в прошлом сезоне сыктывкарец Илья Порошкин. В официальном аккаунте ФЛГР в инстаграм уже выкладывали видео, где Илья проводит мощную силовую тренировку в новой форме сборной. Общаясь с корреспондентом «Республики» спортсмен отметил, что пока ему бы не хотелось комментировать рабочий процесс, но в конце июня он приедет в столицу Коми и обязательно расскажет о дальнейших планах и проделанной работе.

Двукратный бронзовый призер пхенчханской Олимпиады Юлия Белорукова занимается под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера. Группа Крамера уже провела сборы в Германии, а после Отепя «крамеровцы» отправятся в Австрию, где впервые в текущем межсезонье выйдут на снег. В планах группы также участие в лыжероллерной гонке на норвежском фестивале Blink и высокогорный сбор в Давосе.

Звездная спортсменка из Сосногорска Юлия Белорукова среди лыжниц сборной России имеет самую большую аудиторию фанатов в инстаграм – более тридцати тысяч подписчиков. В мае спортсменка официально оформила отношения с лыжником Никитой Ступаком и теперь постоянно проживает на его малой родине – в Екатеринбурге.

Перед отъездом в Эстонию Юлия вышла в прямой эфир в инстаграм и записала большую видеобеседу с поклонниками. В непринужденном общении с множеством ответов на незначительные вопросы можно было услышать и весьма интересные вещи. Например, лыжница сначала сомневалась в том, стоит ли отвечать на обозначенный ею как «политический» вопрос по поводу отношения к строительству храма в сквере Екатеринбурга, но потом все же добавила: «Я на сто процентов за сквер». Лыжница терпеливо и обстоятельно отвечала на все вопросы пользователей соцсети, в том числе делилась профессиональными секретами относительно того, какие марки спортивного питания предпочитает, рассказала, что на данный момент у нее около шестидесяти рабочих пар лыж. На вопросы о личной жизни отвечать категорически отказывалась, отметив, что будет говорить только на спортивную тему. Ей слали много приветов из Коми, просили поскорее приехать на тренировки в село Выльгорт, где находится знаменитый стадион имени Раисы Сметаниной. Кто-то из пользователей спросил спортсменку о Белоруссии, и она сразу вспомнила о центре спортивной подготовки в Раубичах, где регулярно проходят сборы лыжники:

– Раубичи люблю, там потрясающая лыжероллерная трасса. Отдельный респект за это Раубичам.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com и ФЛГР