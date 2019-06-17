В Сыктывкаре пройдет национальный лесной форум

4-5 июля в столице Коми пройдет пятый этап национального лесного форума. Форум в России проходит второй год подряд. За это время в нем приняли участие около четырех тысяч человек. Он разбит на региональные этапы (в прошлом году их было пять, в этом – шесть) – итоги подводят на финальном форуме в Москве.

В Сыктывкаре состоится пятый этап. Ожидается более четырехсот участников. Первые четыре этапа уже успешно прошли в этом году в Тамбове, Тюмени, Перми, и Якутске. Сыктывкар примет форум в июле, Красноярск – в начале сентября, сообщили в минприроды Коми.

На площадке соберутся депутаты Госдумы, руководство Федерального агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии России, глава региона, руководители ведомств, представители лесного комплекса со всего Северо-Западного федерального округа, общественники, предприниматели, охотпользователи, ученые, экологи, волонтеры.

В 2019 году на площадках национального лесного форума обсуждаются вопросы мониторинга правоприменительной практики (как исполняются лесные законы на местах), пути повышения доходности лесной отрасли (биржевая торговля лесом), взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании, постановка на учет и обустройство городских лесов, создание отечественной системы лесной сертификации, а также широкий спектр вопросов, направленный на реализацию национального проекта «Экология».

Программа форума рассчитана на два дня. В первый день состоится ряд выездных семинаров. Участники посетят производство одного из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности страны – компанию «Монди Сыктывкарский ЛПК», где обсудят реализацию концепции интенсивного использования и воспроизводства лесов на территории Республики Коми, примут участие в торжественном открытии нового производства лесозаготовительного предприятия «Лузалес», также в этот день пройдет молодежный семинар «Экология и добровольческое движение в России». Во второй, основной день форума, 5 июля, запланирована обширная деловая программа, которая будет разбита на четыре тематические площадки: «Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит лес», «Лес и природа города», «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании». Итоги пятого регионального этапа подведут на пленарном заседании во второй половине дня. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте форума.

Одним из ключевых спикеров мероприятия станет глава Коми Сергей Гапликов.

– Форум является важным событием для лесной отрасли России, позволяет выстроить непосредственный диалог между представителями законодательной, исполнительной власти, лесной промышленности и науки, услышать конкретные предложения по развитию отрасли в субъектах. Республика Коми – один из ключевых лесных регионов России. Земли лесного фонда занимают 87% территории республики, это более 36 млн гектаров. Республику по праву называют «легкими Европы». Мы должны рачительно использовать, бережно хранить и приумножать наши лесные богатства. В этом году Республика Коми примет один из этапов форума. Убежден, что все мероприятия форума пройдут плодотворно и позволят принять важные стратегические решения для развития лесной отрасли России, – отметил руководитель региона в приветственном слове.

Первый форум состоялся в 2018 году в пяти федеральных округах: Ижевске, Ханты-Мансийске, Хабаровске, Барнауле и Петрозаводске. Его итогом стали большие парламентские слушания в Государственной Думе России. На площадках форума были выработаны предложения по совершенствованию законодательства в лесной сфере и разработаны конкретные законодательные инициативы, в частности, о развитии заготовительных контор, куда граждане смогут сдавать дикоросы, о защитных лесах, о лесопромышленных кластерах, о сборе валежника и др. Многие из предложений участников форума уже легли в конкретные законопроекты.

Роман СЕМЕНОВ