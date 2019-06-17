В республике завершился основной этап сдачи ЕГЭ

В минувшую пятницу школьники сдавали последние экзамены по выбору – биологию и информатику. Эти два экзамена сдавали 1413 выпускников. Из них биологию сдали 820 человек, информатику – 593. Свои результаты участники экзаменов по биологии и информатике узнают не позднее 27 июня.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Коми, экзаменационная кампания ЕГЭ-2019 в республике прошла в штатном режиме. Впереди – только резервные дни.

– В течение всей экзаменационной кампании не выявлено ни одного случая нарушения печати и сканирования экзаменационных материалов. Во всех пунктах приема экзаменов осуществлялось видеонаблюдение. За ходом проведения экзаменов наблюдали общественные наблюдатели, специалисты Управления по надзору и контролю Министерства образования региона, онлайн – наблюдатели, – рассказал директор Республиканского информационного центра оценки качества образования Олег Попов.

По итогам первых экзаменов уже известны имена первых стобалльников основного периода. Лучшие результаты по математике профильной показали выпускники республиканского физматлицея. Три лицеиста – Глеб Вещицкий, Валерий Алексеев и Федор Надуткин – получили максимальный балл (100 баллов). Из 2208 выпускников, сдававших математику профильного уровня, 95,5 процентов участников смогли набрать минимальное количество баллов, средний балл составил 55,6.

Экзамен по математике базовой сдавали 21 433 выпускника текущего года, минимальный порог не преодолели 41 человек, средний балл по этому предмету – 4,3. Если выпускник получил неудовлетворительный результат по математике, он может пересдать экзамен в резервные дни основного периода. Пересдача ЕГЭ по математике возможна как на базовом, так и на профильном уровне – по выбору самого выпускника, но только при условии, если он имеет положительную отметку по второму обязательному учебному предмету – русскому языку. Если повторно будет получен неудовлетворительный результат, экзамен можно пересдать в дополнительные осенние сроки.

По литературе результаты ЕГЭ превысили прошлогодние. Средний балл 2018 года – 59, а в 2019 году – 61. По результатам экзамена 97,6 процентов участников «перешагнули» минимальный порог в 32 балла. Два выпускника набрали 100 баллов: это учащиеся средней школы №3 Сосногорска Анастасия Чернюк и средней школы №9 Сыктывкара Виктория Тарасова. Доля не набравших минимальное количество баллов составила 2,5 процента.

Из 184 сдававших географию 178 человек преодолели минимальный порог. Средний балл составил 56 баллов. Для подачи документов в вузы необходимо было получить не менее 37 баллов. Доля не набравших минимальное количество баллов – порядка трех процентов.

Галина ГАЕВА

Фото iz.ru